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6/27【早晨財經速解讀】國泰金、富邦金遭下調獲利預估 費半大彈4.5%該加碼還是停損？

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

摩根士丹利（大摩）最新出具的亞太戰略報告中，調降富邦金國泰金投資評等至「中立」，目標價各為68.5元、50.9元，為外資圈降評台灣金融股開第一槍。大摩表示，美投資級企業債券殖利率反彈，台灣壽險持有資產逾六成為外國債券，因此預期第2季淨值將較第1季有更多修正。大摩並預期第2季至第3季的防疫險理賠比率將有15%至20%，產險淨值高點將落在第2季至第3季。

美國股市上周五大舉反彈，道瓊工業指數上揚823.32點，標普500指數更大漲3.1%，創下兩年多來最大單日漲幅，收復前一周大跌的全部失地。分析師認為，美股上周連兩天大漲，是反映出「熊市反彈」的本色。費城半導體指數上周五也繳出4.5%漲勢，帶動台積電ADR大漲2.1%，高於台北溢價出現近來難得的5%之上。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

富邦金 國泰金 美股 游庭皓

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