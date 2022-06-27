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永豐投顧：融資斷頭進行式 宜觀望等待時機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

本周陽明（2609）、台化（1326）、台達電（2308）及中華電（2412）等重量級公司除息，影響台股指數約122點。永豐投顧說，美股仍不穩定，關注6月30日美國公布PEC平減指數，此指標為Fed觀察通膨的重要指標，雖5月CPI早已公布，但唯恐PCE平減指數公布後，市場再以利空反應。，

近期Fed官員紛紛出來發表談話，多數官員認為為抑制通膨7月FOMC會議再升息3碼為合適的，6月22日Fed主席Powell認為美國經濟強健，可應付升息措施，但也承認大幅升息可能導致美國經濟衰退，成功軟著陸「非常具挑戰性」。由於以過去歷史經驗，美股在經濟衰退期間，標普500指數下挫幅度在約達三成，標普500至今跌幅雖已達21％，惟看空美股的投資大行仍多，在此偏空情況下外資又展開賣超行動。

永豐（1907）表示說，上市融資餘額自6月15日起開始出現斷頭賣壓，累積6月15～23日融資減少311.69億元，6月23日融資餘額為2,104億元，對照去年相同點位，融資餘額在2,000億元之下；由於股市跌跌不休，多殺多循環看來尚未結束，投資人可觀察融資減少金額，若減額縮減至個位數，大致為浮額清理乾淨階段。

永豐投顧說，通膨炙熱無解考驗執政者的智慧，目前拜登提出：1.取消中國商品關稅；2.課徵油商暴利稅及暫停徵收聯邦燃油稅；3.實施海運改革法。由於美國各個部會意見分歧，始終無定案。股市行情也膠著於此。美國每年自中國大陸進口商品5,000億美元，若能取消原先20％～25％關稅，暫且不論對通膨降溫的效果，但反應於消費者會有感。估計降通膨政策宣布後，美股可望止跌，則台股才能避開外資的一路賣超。

美國經濟 通膨 美股

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