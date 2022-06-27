投信：7月大盤整理 留意美CPI表現、終端庫存消化

受到美股反彈收紅影響，台股上周五(24日)告別跌勢，終場收紅126.88點或+0.84%，收15,303.32點，成交量2,307.97 (億)，周線連三黑。富蘭克林華美投信說，目前要等7月中下旬營收與財報公布，大廠發表下半年展望後，台股才有機會利空出盡後再反彈，短線仍以個股表現，區間操作為主。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，從總經面來看，台灣GDP受到國際經濟情勢變化影響，也持續有調整空間，通常股市為經濟領先指標，可能領先1-2個月，目前看來市場認為，台灣經濟成長率GDP將有望於第3季落底，第4季反彈，預測台股下半年可能也跟隨持續震盪整理為主。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，市場關注的重點是美國CPI表現仍居高不下，美國聯準會也會於7~8月持續升息來壓抑飆高的通膨數字，高通膨、高物價指數也影響到民眾對商品需求與消費減弱，對於台灣以出口導向為主的產業，相對也會承擔壓力。

而因終端需求減弱、存貨去化問題，讓市場猜測這波修正可能再繼續幾周，郭修伸認為，7月起陸續的財報公布，可能會對景氣前景預估逐漸明朗，像電子龍頭大廠如：台積電（2330）、大立光（3008）等將於7月中下旬召開法說會，也會對外公布下半年景氣的預估，屆時大型權值股股價才會有機會落底、帶動大盤止跌回升，台股7月仍以整理格局為主。

郭修伸說，儘管電子產業表現要看庫存去化的速度和美國消費力道的復甦，但其他非電子股可能有機會有反彈走勢，近期表現較佳的航運、觀光與百貨類，可能受惠暑假旅遊旺季展開，年中慶等電商折扣季的消費潮來臨，帶動股價有短線的反彈回升表現。

展望7月，富蘭克林華美投信表示，台股大盤仍以震盪整理為主，指數跟隨美國股市不排除還有整理的機會，投資人在這段期間，應該以個股為主，買黑不買紅，挑選大型績優股或高股息表現者，逢低分批布局，或利用台股基金逢低加碼、定期定額中長期投資。