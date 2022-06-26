快訊

漲價33%！爭鮮「鮭魚、鮭魚肚」明起調漲

史上首見！央行無差別升息 銀行股「升息紅利」大縮水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

史上首見！央行無差別升息 銀行股「升息紅利」大縮水

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台股。本報系資料庫
台股。本報系資料庫

央行升息半碼，各銀行20日起陸續拉高存款利率，和過去最大差異是「活存利率足額調升半碼」，這歷年首見的大動作，令投資圈大感詫異，據透露，近日有金控業者做海外Road Show時向外資機構坦言，央行這次無差別升息，讓銀行股「升息紅利」大縮水，對拉升銀行業淨利差（NIM）、貢獻獲利有限。

過去20年來、央行共8個年度升息，均拉升各銀行定存利率，但活存息則不一定跟進，如2004~2007年這4年央行升息，以台銀來看，活存息全按兵不動，2008年兩次升息、活存息反降，2010及2011年活存息也僅略為調升0.01~0.03個百分點。

一家金控主管說，央行過去並不管活存息，如今年3月升息一碼，台銀活存息僅拉升0.04個百分點、活儲息調升0.1個百分點，各反映當時定存息升0.25個百分點的近1/5及4成。

但這次6月升息半碼，在央行要求下，各銀行活存／活儲利率全部拉升0.125個百分點，與定存調幅相同，是央行採取升息動作來首見，被銀行圈視為「無差別升息」，壓縮銀行股的升息紅利。

台灣銀行業主要收益來源是放款（存、放款利差）、債券投資的淨利息收益，占整體淨收益比重逾6成，其中又以台幣放款占逾7成最大，換言之，台幣活存比愈高者、資金成本上揚幅度愈小，淨利差擴張幅度就愈大。

該主管說，但這次活存、定存、放款利率均同步拉升半碼，等於銀行業擁有高活存比、低資金成本的優勢就沒了，進一步壓縮台幣存放款的淨利息收益空間。

法人以各銀行利率敏感度分析，美國、台灣每升息一碼，往後一整年的淨利差可分別擴大0~2個基本點、及4~6個基本點（1個基本點是0.01個百分點），對每股稅後純益貢獻0.02~0.028元，以台幣淨利差擴大的貢獻程度最高，台灣利率政策影響銀行股也愈鉅。

另一家銀行財務主管分析，央行這次從拆借利率、NCD全拉升半碼，並要求各銀行活存息也需同額調升，有兩大目的，一、拉升市場利率水準，二、避免活存與定存利率差距過大，讓薪轉戶、活儲的小資族也可享受升息利多。

該主管說，事實上，央行本來就在升息半碼和一碼中難以抉擇，升息一碼應較符合美國升3碼步調，但考量疫情房貸戶與企金戶負擔加重，擔心「升足」恐會重擊放款戶，因此最終僅調升半碼。

法人說，銀行放款調升半碼，也同額拉高活存息，對銀行業來說，活存比逾7成者，如一銀、華南銀、國泰世華銀者，因利息成本同步墊高，利差短期助益有限，惟長期而言，市場利率水位高，還是有賺頭。

該法人說，今年3月雖台美同步升息，但銀行業首季放款收益率多未反映，反倒是存款利率率先反映升息，造成首季整體國銀平均存放款利差，較上季走低1個基本點到1.23%，預期第二季會先反映3月升息的放款收益率，下半年利差走勢則須視9月央行動向而定。

升息 央行 銀行業 銀行股

延伸閱讀

房貸、建築餘額 估創新高

國銀外幣存款將衝破13兆元 5家「兆元」銀行出列

「辣杯杯」爆股東糾紛 陶晶瑩急墊300萬 內部信曝光

國銀海外放款 今年重心

相關新聞

史上首見！央行無差別升息 銀行股「升息紅利」大縮水

央行升息半碼，各銀行20日起陸續拉高存款利率，和過去最大差異是「活存利率足額調升半碼」，這歷年首見的大動作，令投資圈大感...

台股周線連三黑 法人：保守應對、靜待落底

台股周線連三黑，安聯投信台股團隊表示，由於通膨壓力持續罩頂，美國聯準會加速升息等步調也為經濟前景帶來更多烏雲與擔憂，聯準...

Q2最後四個交易日 投信換股布局大解碼

6月僅剩下最後四個交易日，不但是月底，也是季底投信結帳、換股操作的時點。由於台股近期震盪劇烈，觀察投信近一周的布局，以防...

生技完勝6月股災 到底是怎辦到的？

萬寶投顧王榮旭表示，加權指數5月拉出1200點下影線，自低點反彈到季線16800位置，反彈漲點已滿足0.382，先前我多次提醒反彈要減碼持股，拉高現金比重5成以上，積極者可放空避險，果不其然進入6月後指數反轉而下，連破15616及15159兩道前波低點關卡，暫時守住萬五後反彈，止跌了嗎?

壽險加碼股 中長線勝算大

台股近期跌回去年5月中旬起漲點，壽險法人開始進場撿便宜，推估近十日五大壽險公司主要買超的個股，計有聯發科、台積電、日月光...

股海自由行／上沖下洗測萬五 大反彈等8月

2016年11月9日川普當選總統，美股先跌，當時我提出美股將創新高進入邪惡第五波，「Trump up, stocks u...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。