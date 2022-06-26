史上首見！央行無差別升息 銀行股「升息紅利」大縮水

央行升息半碼，各銀行20日起陸續拉高存款利率，和過去最大差異是「活存利率足額調升半碼」，這歷年首見的大動作，令投資圈大感詫異，據透露，近日有金控業者做海外Road Show時向外資機構坦言，央行這次無差別升息，讓銀行股「升息紅利」大縮水，對拉升銀行業淨利差（NIM）、貢獻獲利有限。

過去20年來、央行共8個年度升息，均拉升各銀行定存利率，但活存息則不一定跟進，如2004~2007年這4年央行升息，以台銀來看，活存息全按兵不動，2008年兩次升息、活存息反降，2010及2011年活存息也僅略為調升0.01~0.03個百分點。

一家金控主管說，央行過去並不管活存息，如今年3月升息一碼，台銀活存息僅拉升0.04個百分點、活儲息調升0.1個百分點，各反映當時定存息升0.25個百分點的近1/5及4成。

但這次6月升息半碼，在央行要求下，各銀行活存／活儲利率全部拉升0.125個百分點，與定存調幅相同，是央行採取升息動作來首見，被銀行圈視為「無差別升息」，壓縮銀行股的升息紅利。

台灣銀行業主要收益來源是放款（存、放款利差）、債券投資的淨利息收益，占整體淨收益比重逾6成，其中又以台幣放款占逾7成最大，換言之，台幣活存比愈高者、資金成本上揚幅度愈小，淨利差擴張幅度就愈大。

該主管說，但這次活存、定存、放款利率均同步拉升半碼，等於銀行業擁有高活存比、低資金成本的優勢就沒了，進一步壓縮台幣存放款的淨利息收益空間。

法人以各銀行利率敏感度分析，美國、台灣每升息一碼，往後一整年的淨利差可分別擴大0~2個基本點、及4~6個基本點（1個基本點是0.01個百分點），對每股稅後純益貢獻0.02~0.028元，以台幣淨利差擴大的貢獻程度最高，台灣利率政策影響銀行股也愈鉅。

另一家銀行財務主管分析，央行這次從拆借利率、NCD全拉升半碼，並要求各銀行活存息也需同額調升，有兩大目的，一、拉升市場利率水準，二、避免活存與定存利率差距過大，讓薪轉戶、活儲的小資族也可享受升息利多。

該主管說，事實上，央行本來就在升息半碼和一碼中難以抉擇，升息一碼應較符合美國升3碼步調，但考量疫情房貸戶與企金戶負擔加重，擔心「升足」恐會重擊放款戶，因此最終僅調升半碼。

法人說，銀行放款調升半碼，也同額拉高活存息，對銀行業來說，活存比逾7成者，如一銀、華南銀、國泰世華銀者，因利息成本同步墊高，利差短期助益有限，惟長期而言，市場利率水位高，還是有賺頭。

該法人說，今年3月雖台美同步升息，但銀行業首季放款收益率多未反映，反倒是存款利率率先反映升息，造成首季整體國銀平均存放款利差，較上季走低1個基本點到1.23%，預期第二季會先反映3月升息的放款收益率，下半年利差走勢則須視9月央行動向而定。