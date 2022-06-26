台股周線連三黑 法人：保守應對、靜待落底

台股周線連三黑，安聯投信台股團隊表示，由於通膨壓力持續罩頂，美國聯準會加速升息等步調也為經濟前景帶來更多烏雲與擔憂，聯準會強力升息動作將正式揭開企業獲利下修循環，現階段投資上仍建議保守應對、靜待落底。

台股上周大起大落，儘管上周五指數上漲126點，收在1萬5303點，但台股周K線仍難逃連三黑的下跌命運，統計上周加權指數續跌337點，周線跌幅2.16%，日均量2634億元。

安聯投信台股團隊表示，在全球通膨與經濟烏雲持續罩頂下，台股震盪加大，且在市場觀望氣氛仍濃、買盤少的情況下，盤勢相對疲軟；就類股上，目前來看，電子股所面臨的壓力仍相對較大，非金電則是相對持穩。產業展望上，下半年終端消費雜音多，PC、NB族群訂單面臨大幅下修壓力，相關IC供應商連帶受到影響。中國手機後市方面，買氣仍待觀察，但考量當地疫情處理態度跟經濟情況，下半年iPhone相對有撐。伺服器需求展望迄今也相對正向、但要留意明年資本支出規畫、動能。

安聯投信台股團隊表示，整體來說，晶圓代工廠的一線仍佳，但二、三線的訂單狀況則需要留意；另外也須留意IC設計、ABF短期需留意市場供需變化可能帶來的潛在影響。

PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻則說，上周自營商法人買超台股金額創歷史之最，投信法人也迅速轉為買超，反映目前台股這波回檔已來到物美價廉的水準，考量長線投資價值與台股基本面良好，吸引法人資金逢低進場卡位。此外，中國市場落底跡象明顯，下半年振興方案應會增加力度，也有利於台廠相關供應鏈表現，不過仍須留意美國聯準會動向、通膨走勢，以及美股評價修正持續中，後續須持續觀察是否已完全反映。

賴正鴻表示，目前籌碼面在融資減少之下，有利後續籌碼穩定，據統計，今年以來融資減少幅度約22%，大於加權指數的負16%，短期先視指數能否重返月線之上，雖然近期台股急跌且反覆築底，影響到績優個股的股價表現，但中長期仍可望回歸基本面，宜適度逢低擇優布局。