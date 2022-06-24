台股跌不停嚇退散戶 證券劃撥存款餘額跌破3兆大關

台股近期震盪劇烈，今年以來跌幅超過15%，指數從「萬8」跌到「萬5」，被視為散戶信心指標的證券劃撥存款餘額連續3個月減少，5月再月減306億元，餘額也跌破3兆元大關、來到2兆9740億元，是2021年4月以來的新低點。

央行今公布5月金融情況，由於近期台股指數持續探底，5月證券劃撥存款餘額比4月再減少306億元，已是連續3個月月減，近3個月以來累積減少2150億元。今年以來，以4月份銳減945億元最多，其次是3月銳減899億元，1月份也減少320億元。

央行經研處副處長蔡惠美表示，5月台股指數從1萬6999點下降到1萬6192點，日均量從4月的2559億元下降到2250億元，減少309億元，導致證券劃撥存款年增率呈現負成長，連帶造成活存年增率下滑。

散戶退場了嗎？蔡惠美表示，從自然人在集中市場上成交金額占比來看，5月份是56.6％，比起4月份的60.1%，顯示自然人5月在市場成交的比例有下降，這也是2020年4月以來的新低，最高點是去年7月散戶占比曾高達70.4%。

股市震盪也讓民眾理財趨於保守，蔡惠美表示，5月活期存款年增率由8.52%下滑到7.65%，除因企業近期預備發放現金股利、企業償還大額貸款、證券劃撥存款餘額減少外，也因為3月升息，帶動一般民眾把活存的錢轉到定儲，加上股市震盪，民眾理財配置上趨於保守，因此增加放在定儲的資金，定期存款年增率從4.49%上升到5.18%。