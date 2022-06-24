台股周K線連三黑 內資法人逢低承接

台股本周大起大落，指數一度在23日盤中改寫新低15,102.4點，今（24）日展開反彈行情，收在15,303.32點，上漲126.88點，漲幅0.84%，但台股周K線仍難逃連三黑的下跌命運，統計本周續跌337.94點，周線跌幅2.16%，日均量2,634.96億元，外資持續賣超，但內資法人包括投信及自營商則是逢低承接。

本周三大法人出現外冷內熱，外資第三周站在賣方，單周賣超230.57億元，賣超力道相較前一周超過千億元大幅縮小，投信與自營商雙雙力挺台股，投信再度回歸買超行列，回補台股22.26億元，自營商大買277.53億元，改寫單周買超金額史上最高紀錄，三大法人合計單周買超台股69.22億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻指出，自營商法人買超台股金額創下歷史之最，且投信也迅速轉為買超，反映台股這波回檔已來到物美價廉的水準，考量長線投資價值與台股基本面良好，吸引法人資金逢低進場卡位，此外，中國市場落底跡象明顯，下半年振興方案應會增加力度，有利台廠相關供應鏈表現，不過仍須留意美國聯準會動向、通膨走勢，及美股評價修正持續中，後續須持續觀察是否已完全反映。

賴正鴻進一步表示，目前籌碼面在融資減少之下，有利後續籌碼穩定，據統計，今年以來融資減少幅度約22%，大於加權指數的跌幅16%，短期先視指數能否重返月線之上，雖然近期台股急跌且反覆築底，影響到績優個股的股價表現，但中長期仍可望回歸基本面，宜適度逢低擇優布局。

針對選股方面，賴正鴻認為，短線跌幅已深，且時間即將進入第3季，現在反而可以留意因為第2季訂單遞延的產業，及已修正超過三個季度的NB、PC、智慧手機等，特別是智慧手機在下半年新機陸續發表後，進入第3季之後有望率先展開旺季彈升行情。

另外，賴正鴻指出，下半年非半導體及受惠規格移轉的相關產業，業績動能可望持續升溫，有利於增添資金逢低回補的吸引力，包括車市補庫存，及寬頻網路和記憶體容量需求大增，帶動產業推出新款處理器如CPU、GPU、AP；另外，今年度持續為投資主軸的5G概念、高頻高速、基地台，及USB 4.0、Server、Switch、STB、WIFI6+6e等，還有電動車電池，也是第3季值得留意的族群。