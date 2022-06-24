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這檔類股股王超車台積電 近期漲幅高達三成

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台積電（2330）近日跌勢不止，昨（23）日更一舉下探至485元，創下一年半以來新低。半導體類股6月10日至今已跌掉11%，不過生醫類股卻逆勢上漲，生技股王藥華藥（6446）昨股價已超車台積電，今（24）日收498.5元，超過台積電收盤價486.5元。

半導體出現需求雜音，另由於美元仍在相對高檔位置，外資持續提款台積電，台積電今收486.5元。相對於半導體的弱勢，生技醫療類股今站上季均線，漲幅1.11%，股王藥華藥收498.5元，波段漲幅高達3成。

藥華藥5月營收3.47億元，月減1.6%、年增980%；前五月累計營收9.52億元，年增496%，站上歷史新高，並超越去年全年總營收6.56億元。

藥華藥5月營收較上月微幅下降，是因為罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）歐洲出貨減少，但美國市場則持續繳出雙位數成長的成績單。

台積電 藥華 股王

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