長榮、陽明百元關得而復失 要不要參與除息?

台股今（24）日反彈，航運股是領軍指標，長榮（2603）、陽明（2609）雖一度重返百元之上，但卻是無力守住，隨著下周就將展開除息，到底反彈該不該賣？要不要參加除息？法人坦言，下半年存有運價及美國海運改革法案等變數，且在百元整數關站不上的情況下，股價偏弱勢，逢反彈應該逢高減碼，且因貨櫃股中長線產業變數大，不建議參加除權息或是逢低承接。

貨櫃股在面臨棄息賣壓下，股價往下探底，昨日失守百元，不過，台驊（2636）及中環（2323）則是同步公告買股，分別買進陽明及長榮股票，台驊買進陽明3,000張，每股平均價格109.37元；中環買進長榮3,620張，每股平均價格104.72元；陽明、長榮將在下周除息，陽明每股配發20元現金股利，預計27日除息，長榮每股配發17.99元，預計29日除息。

美系外資最新報告將長榮評等由買進大降至賣出，目標價由160元下調至70元；本土法人也調降長榮及陽明評等和目標價，長榮由買進降至中立的「持有-超越同業」，目標價由180元調降至109元；陽明由買進降至中立的「持有-落後同業」，目標價由155元降至106元；但另一家本土法人仍維持長榮買進評等，目標價上看365元。

貨櫃股跌深今（24）日反彈，長榮以98.9元開高，一度拉升至102.5元，陽明以98.8元開高，一度拉升至102元，萬海（2615）以112.5元開高，一度拉升至121元，長榮及陽明盤中一度重返百元，但是百元價位得而復失，並未站穩。

亞洲投顧分析師吳岳展表示，貨櫃股出現反彈，以長榮來看，可分成110元、100元、85元等三個價位點來看是支撐或是壓力，如果百元不守，下殺賣壓恐會加重，如果可以守住百元，則有機會再向上挑戰；今日盤中百元整數關卡站不上，股價偏弱勢。

吳岳展認為，因為頭部反壓相當重，在海運市場混沌不明，加上美國際出打壓運價等抑制通膨的政策下，逢反彈要減碼或是偏空思考，且不建議逢低承接，或是參與除息。

統一投顧董事長黎方國表示，貨櫃股是明顯的景氣循環股，獲利能力主要是受景氣循環的連動，去年及今年獲利好，主要是因疫情、缺櫃、塞港等因素所推升，但並不是常態，下半年的變數相當大，包括美國總統拜登對運價的管控政策等，後續貨櫃股的獲利可能回到原本的小賺或是小賠的獲利常態，因此在操作上要保守謹慎。