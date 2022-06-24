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台股早盤反彈200餘點 貨櫃三雄回溫領漲、元宇宙亮眼

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股今（24）日迎來跌深後的技術性反彈，開盤彈升近200點，盤中漲勢擴大，持續在15,300點之上震盪，盤面上由貨櫃三雄一吐悶氣，強勢領漲。 聯合報系資料照
台股今（24）日迎來跌深後的技術性反彈，開盤彈升近200點，盤中漲勢擴大，持續在15,300點之上震盪，盤面上由貨櫃三雄一吐悶氣，強勢領漲。 聯合報系資料照

台股今（24）日迎來跌深後的技術性反彈，開盤彈升近200點，盤中漲勢擴大，持續在15,300點之上震盪，盤面上由貨櫃三雄一吐悶氣，強勢領漲，另有車用零組件、元宇宙概念股和儲能概念股表現亮眼，昨日重跌的護國群山也紛紛回溫。

觀察盤中資金比重，電子族群占比51.6%，運輸族群占比19.1%，金融族群占比3%。華南投顧董事長儲祥生表示，今日台股呈現技術性反彈，航運族群多空消息皆有，回歸基本面觀察，航運族群獲利表現仍然有撐，投資人今日可留意，但不確定性仍高，不建議中長線操作，此外，投資人也可聚焦有回溫之勢的IC設計族群。

權值股部分，台積電（2330）開高488元，盤中持續在490元附近震盪；鴻海盤中曾一度回到110元大關，之後保持在109.5元附近整理，漲幅1%；聯電開盤走高，盤中漲勢收斂，漲幅回到1%之下；權值股中唯聯發科表現疲弱，盤中接近9點半時由紅翻黑，跌勢擴大，盤中保持在685元左右震盪，跌幅在1%之下。

高價股盤中多家爭鳴，亞德客-KY，祥碩表現強勁，盤中漲幅在5～6%不等；大立光，力旺，世芯-KY盤中漲幅超過3%；譜瑞-KY，AES-KY漲幅也有2%；續準連漲多日後，今日漲勢收斂，盤中在平盤之上小幅震盪。雖千金股紅通通，但股王矽力-KY和股后信驊表現相對弱勢，盤中持續走跌，跌幅分跌落在0.4%、1.5%。

接著看到貨櫃三雄表現，萬海盤中強漲超過7%，盤中最高回到121元，後續在118元附近整理；陽明和長榮盤中則皆在101元附近震盪，漲幅落在5%左右，長榮盤中成交量放大居冠，超過8萬張，陽明也有超過6.2萬張的成交量。航空雙雄中，華航反彈幅度較大，盤中漲幅近3%，長榮航則上漲近2%，盤中成交量超過6萬張。

元宇宙概念股今日也強勢表態，威盛，揚明光，驊訊，宏達電都亮燈漲停，威鋒電子以8%漲幅緊追在後，鈺創，亞信盤中漲幅保持在5%以上，鼎元，晶豪科，今國光盤中漲幅則在3.5～4%左右。

車用電子族群中，友達盤面維持5%漲幅，橙的，貿聯-KY，同欣電等股漲幅則在4%以上。儲能概念股中則以華城表現最佳，盤中漲幅達4%以上，其次為廣錠，漲幅保持在3%左右，東元，台達電，盛達等股盤中也有2%以上漲幅。

概念股 長榮航 台股 萬海

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