貨櫃三雄反彈 長榮、陽明股價重返百元

Q:近期市場充滿不安情緒，先是反映美國通膨數據CPI居高不下，而後美聯儲宣布升息三碼，加上烏俄戰爭導致石油上漲，國際股市表現不佳，連帶台股也成為外資提款機，在這樣的背景下，該如何布局面對？

2022-06-24 09:52