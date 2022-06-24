貨櫃三雄反彈 長榮、陽明股價重返百元
貨櫃股跌深，台驊（2636）、中環（2323）同步公告加碼陽明（2609）及長榮（2603），台股今（24）日反彈，航運股為領軍反攻要角，占大盤成交比重逾2成，類股漲幅逾4.5%，貨櫃三雄強漲外，散裝、陸運、航空等運輸股齊漲，長榮、陽明盤中重新站上百元，萬海（2615）更是一度逼近漲停。
陽明、長榮將在下周除息，陽明每股配發20元現金股利，預計27日除息，現金股利發放日為7月29日，以昨日收盤價96.2元計算，現金殖利率20.79%；長榮每股配發17.99元，預計29日除息，7月28日發放現金股利，若以昨日收盤價96.1元計算，現金殖利率逾18.7%。
台驊昨日公告自6月20日起到6月23日止，以3.28億元買進陽明3,000張，每股平均價格109.37元，交易總金額3.28億元；累計持有陽明2萬張，投資金額19.24億元，持股比例0.57%。
中環昨日公告自6月20日至6月23日買進長榮3,620張，每股平均價格104.72元，交易總金額3.79億元；截至目前，累積持有長榮7,733張，投資總金額9.47億元，持股比例0.146%。
台股今日反彈，盤中上漲逾百點，航運股為盤面上強漲指標，貨櫃股領軍，長榮以98.9元開高，股價重返百元，一度拉升至102.5元，盤中漲幅逾5%；陽明以98.8元開高，同樣重返百元，一度拉升至102元，盤中漲幅近5%；萬海以112.5元開高，一度拉升至121元，盤中漲幅6.78%。
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