美股齊漲 台積電領軍科技股反攻？

美股四大指數齊漲，科技股強勢回神，台股今（24）日大漲逾百點，台積電（2330）開盤上漲4元，領軍科技股反攻；失守700元的聯發科（2454）開盤小跌7元，隨後買盤湧進下翻紅，最高到696元。

美股道瓊指數上漲 194.23 點、漲福0.64%，收 30,677.36 點；那斯達克指數上漲 179.11 點、漲幅1.62%，收 11,232.19 點；標普 500 指數上漲 35.84 點、漲幅0.95%，收 3,795.73 點；費城半導體指數下跌 17.0 點、漲幅0.65%，收 2,602.7 點。

連二日遭外資賣超1萬5,408張的台積電，昨日創下近來最低點，收485.5元，所幸今日稍微回神，開盤上漲4元，早盤最高價位到492.5元，最低為488元。