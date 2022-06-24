快訊

烏克蘭終成歐盟候選國！澤倫斯基大讚：歷史性一刻

美股齊漲 台積電領軍科技股反攻？

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
美股四大指數齊漲，科技股強勢回神，台股今（24）日大漲逾百點，台積電（2330）開盤上漲4元，領軍科技股反攻。報系資料照
美股四大指數齊漲，科技股強勢回神，台股今（24）日大漲逾百點，台積電（2330）開盤上漲4元，領軍科技股反攻。報系資料照

美股四大指數齊漲，科技股強勢回神，台股今（24）日大漲逾百點，台積電（2330）開盤上漲4元，領軍科技股反攻；失守700元的聯發科（2454）開盤小跌7元，隨後買盤湧進下翻紅，最高到696元。

美股道瓊指數上漲 194.23 點、漲福0.64%，收 30,677.36 點；那斯達克指數上漲 179.11 點、漲幅1.62%，收 11,232.19 點；標普 500 指數上漲 35.84 點、漲幅0.95%，收 3,795.73 點；費城半導體指數下跌 17.0 點、漲幅0.65%，收 2,602.7 點。

連二日遭外資賣超1萬5,408張的台積電，昨日創下近來最低點，收485.5元，所幸今日稍微回神，開盤上漲4元，早盤最高價位到492.5元，最低為488元。

台積電 科技股

延伸閱讀

評鑑績效 分四等級

台股早盤漲近200點站上15,300點 台積電開盤上漲4元

進台積電「這1事」嚇壞台大碩生 過來人崩潰淚喊：每天都在哭

台股還沒跌夠？ 法人認為現在要做這件事

相關新聞

台股早盤漲近200點站上15,300點 台積電開盤上漲4元

台股今(24)日開盤上漲55.9點，開盤指數15232.34,點，早盤一度漲近200點至15,358.25點；台積電（2...

貨櫃三雄反彈 長榮、陽明股價重返百元

貨櫃股跌深，台驊（2636）、中環（2323）同步公告加碼陽明（2609）及長榮（2603），台股今（24）日反彈，航運...

台股萬五保衛戰 選對投資工具很重要

Q:近期市場充滿不安情緒，先是反映美國通膨數據CPI居高不下，而後美聯儲宣布升息三碼，加上烏俄戰爭導致石油上漲，國際股市表現不佳，連帶台股也成為外資提款機，在這樣的背景下，該如何布局面對？

投信清倉股 伺機撿便宜

聯準會六月會議選擇暴力升息對抗通膨後，加深市場衰退預期的恐慌，引發風險性資產被進一步拋售，美股各指數全面重挫破底外，與美股高度連動的台股也跟著向下跌至一五三六七點的新低。

美股齊漲 台積電領軍科技股反攻？

美股四大指數齊漲，科技股強勢回神，台股今（24）日大漲逾百點，台積電（2330）開盤上漲4元，領軍科技股反攻；失守700...

證交所提醒投資人 留意持有信用交易股票除權息時程

現行投資人從事融資、融券交易之擔保維持率，採每一信用帳戶之「整戶」擔保維持率合併計算，投資人如融資買進之股票遇有除權息時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。