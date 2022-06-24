台股早盤漲近200點站上15,300點 台積電開盤上漲4元

台股今(24)日開盤上漲55.9點，開盤指數15232.34,點，早盤一度漲近200點至15,358.25點；台積電（2330）開盤上漲4元，開盤價489.5元。

群益投顧說，近一年半的大頭部成形，多方將退守到萬五關卡。盤中要觀察預估量變化，近期指數拉抬量縮、下殺補量，仍持續為多殺多的盤面，靜待大盤出現明顯的止跌訊號，再出手搶短多。

群益投顧表示，藉由近期除息表現和股東會題材，觀察市場人氣的變化。選股找近期明顯有人做價的題材股，因採取短打，設定小範圍停損停利。

周四(21日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲194.23點、漲幅0.64%，那斯達克指數上漲1.62%，標準500指數上漲0.95%，費半指數下跌0.65%。

富邦期貨表示，FED主席鮑爾赴國會上強調對降低通膨的承諾，並減少對經濟的傷害，而美債殖利率下滑，科技股強勢反彈，使得那指上漲，帶動美股拉尾盤，美股四大指數除費半指數外皆收紅。

統一期貨說，加權指數周四開低後一度回到平盤之上，終場下跌171.31點至15,176.44點，跌幅1.12%。航運、鋼鐵與半導體類股較為弱勢。外資周四外資期貨淨空單增加1,476口至18,068口，十大交易人與特定法人合計賣出7,190口。週選支撐與壓力區落在14,100至15,800之間，P/C Ratio升至0.69，整體籌碼中性偏空看待。

三大法人周四集中市場合計賣超22.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超76.9億元，投信賣超5.2億元，自營商（自行買賣）買超68.9億元，自營商（避險）賣超9.3億元。