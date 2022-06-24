兆豐洲際半導體ETF 6月27日掛牌上市
台灣證交所表示，由兆豐投信公司募集發行的兆豐洲際半導體ETF證券投資信託基金(00911)受益憑證，將於6月27日正式掛牌上市。
證交所表示，根據送件資料顯示，「洲際半導體指數(ICE Semiconductor Index)」係由ICE Data Indices, LLC所編製及維護。該指數係自6個美國交易市場上市有價證券中，先挑選在ICE統一行業分類架構下(ICE Uniform Sector Classification)分類為半導體行業(Semiconductors Industry)之股票，再經市值及流動性標準篩選後，依照調整後流通市值選取前30檔成分股加權計算而成，現有成分股計30檔。
證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達135檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，投資人投資前應詳閱公開說明書。
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