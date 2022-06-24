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【早晨財經速解讀】元大金殖利率近8% 開發金、國泰金、台新金破6% 股價還要跌多深才能存股

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6/24【早晨財經速解讀】元大金殖利率近8% 開發金、國泰金、台新金破6% 股價還要跌多深才能存股？繼聯電後...聯發科除息行情失利 重挫6%能搶進？

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

元大金(2885)日前舉行111年度股東常會，通過每股配發現金股利1.5元、股票股利0.3元，合計股利1.8元，再寫元大金控歷來新高。若以元大金昨(23)日收盤價23.1元計算，現金股利殖利率高達6.4％，合計股票股利的總殖利率水準則有7.78％。

開發金(2883)董事會日前通過每股配發現金股息1元，比上年度股利大幅增加逾八成。以開發金昨日股價15.10元估算，現金股息殖利率高達6.6%以上。

國泰金控（2882）日前公告經董事會決議之2021年盈餘分配案，全數配發現金股利，每股3.5元，創下歷年股利金額新高。以國泰金昨日股價53元估算，殖利率高達6.6％。

台股昨日受到台積電、貨櫃三雄持續破底，以及聯發科除息行情失靈影響，走勢疲弱，終場下跌171點，收15,176點，是近一年五個月來的低點，台指期更先行失守萬五關卡，空頭氣勢未歇，今天將面臨萬五保衛戰。

受國際情勢影響，聯發科（2454）昨日除息，股價表現疲弱，早盤以731元開出，終場收在689元，面臨貼息窘境。

美股三大指數周四（23日）齊漲，道瓊漲近200點，那指漲1.6%最多，市場仍在消化疲軟的經濟數據和美國經濟硬著陸的可能性。

道瓊工業指數漲194.23點，或0.64%，收在30,677.36點；標普500指數漲35.84點，或0.95%，收報3,795.73點；那斯達克指數漲179.11點，或1.62%，收在11,232.19。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

游庭皓 聯發科 除息 元大金 開發金 國泰金

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