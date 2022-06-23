除權息旺季至 證交所：留意信用交易股票除權息時程

臺灣證券交易所指出，現行投資人從事融資、融券交易之擔保維持率，係採每一信用帳戶之「整戶」擔保維持率合併計算，投資人如融資買進之股票遇有除權息時，為確保整戶擔保維持率達一定水準(目前為130%)，依「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第53條規定，除權息交易日之前六個營業日起，會先行設算權息值，並自擔保品價值中扣除(一般市場俗稱為「假除權息」)。因此，若投資人手中融資之有價證券權息較高，依規定計算之整戶擔保維持率可能降低幅度較大，投資人宜留意持股部位之除權息時程。

依前開規定計算之「整戶」擔保維持率如低於130%，投資人將收到證券商發出「追繳」，該追繳係屬通知程序，投資人尚無須立即繳款，惟如嗣後未於通知送達日(T日)起二個營業日內(T+2日)補繳，且當日(T+2日)擔保維持率仍低於130%時，則次一營業日(T+3日)擔保品將被處分；另若當日(T+2日)擔保維持率回升至130%以上，則可暫不處分擔保品，但嗣後任一營業日擔保維持率又不足，且投資人未於當日下午自動補繳者，依規自次一營業日處分擔保品。

因近期適逢除權息旺季，且不乏配息較高之高殖利率有價證券，證交所提醒從事信用交易之投資人，應留意信用交易融資部位之除權息情形，有關各上市有價證券除權息及其殖利率可於下列網站查詢。

除權除息預告表 - TWSE 臺灣證券交易所

https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/exchange/TWT48U.html

個股日本益比、殖利率及股價淨值比(以日期查詢)TWSE 臺灣證券交易所

https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/exchange/BWIBBU_d.html