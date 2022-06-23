台股持續探底 金管會：若「非理性下跌」將救市

台股指數持續向下，今年以來已從「萬8」跌到「萬5」，跌幅超過15％，今終場收1萬5176點。金管會證期局今表示，台股短期受到美通膨升溫、聯準會升息、俄烏戰爭等影響震盪，但長期仍將回歸基本面，台股基本面仍良好，呼籲投資人要理性看待，也強調若發生「非理性下跌」時，會採取必要措施。

證期局副局長蔡麗玲表示，台股短期受到市場消息面等不確性因素影響，近期因美國通膨升溫、聯準會表示會持續升息，俄烏戰爭情勢引發地緣政治動盪，導致全球股市波動增加。

但蔡麗玲表示，最終中長期股市走勢還是會回歸基本面，目前台股基本面與市場表現還算穩健。國內上市櫃公司第一季營收為9.68兆元，較去年同期成長15.18%，稅前淨利達1.23兆元，也比去年同期增加26.2%，累計營收達16.86兆元，年增10.15%。

在市場表現部分，蔡麗玲表示，今年截至今天（23日）為止，集中市場日均成交量為2803億元，雖比去年的3914億元少，主要是去年資金充沛，但相較於2020年之前日均量都在1000億到2000億元之間來說，認為目前台股仍有相當的量能在。

蔡麗玲也表示，截至5月底，台股本益比在12.3倍，仍屬合理，現金殖利率為4.2%，若加計股票股利為4.36％。

但蔡麗玲強調，若發生「非理性下跌」，金管會還是會採取必要措施，將持續關注美聯準會動態、俄烏戰爭等情勢與外資進匯出情形。也提醒投資人要審慎注意基本面與市場面相關因素，台灣股市目前基本面相對健全，投資人要注意風險，不要出現非理性的行為。

據金管會統計，今年以來台股跌幅已達15.76%，但蔡麗玲認為台股跌幅相對其他國家來說「還算是持穩」。今年以來香港跌10.21％、日本跌9.18%、上海跌10.24%、南韓跌21.32％、深圳跌17.57%，台股在亞洲主要股市中跌幅只小於南韓、深圳；另美股道瓊今年以來跌16.11%、NASDAQ跌29.35%。

是否已召開股期市會議？蔡麗玲表示，股期市會議採定期與不定期召開，主要是關注全球市場狀況與潛在風險，對於市場上重要的重要事件都會做評估，包含聯準會升息也是評估因素之一。