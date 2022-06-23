台股6月來跌逾1600點 金管會：若有「恐慌賣壓」將出手

台股6月至今跌了1,631點、跌幅達9.7%，證期局副局長蔡麗玲晚間說，金管會密切關注美國聯準會利率政策、俄烏戰爭、及外資進出台股這三大情勢，若股市有恐慌性賣壓的非理性下跌，將會採取必要措施。

據金管會統計，6月22日的台股擔保維持率是154.34%，追繳金額是7.26億元，因23日續跌171點，預估維持率將會再下降。據了解，金管會目前認為，股市尚未出現非理性下跌的狀況。

她說，近期因為通膨、美國升息、及俄烏戰爭引發地緣政治動盪三大因素，導致全球股市波動增加，台股短期受到市場消息面等不確定因素影響而下跌，但最終台股走勢依舊會回歸基本面。

金管會提醒投資人注意基本面、市場面，蔡麗玲說，基本面部分，台灣仍屬健全，提醒投資人要注意風險。

蔡麗玲說，金管會邀集周邊單位、召開的股期市會議，主要是評估整體和全球市場狀況，密切注意國際情勢、台股、市場狀況及潛在風險，主要是對全球重要事件和變化做評估，包括美國聯準會等也是去評估因素之一。

金管會就台股價量、總體數據、和基本面三大面向來分析。

一、台股跌幅相較主要國際股市跌幅仍持穩，台股相對量能仍在。

今年到6月22日止，累計台股下跌15.76%，跌幅高於日股(-9.18%)、香港(-10.21%)、上海(-10.24%)，但仍低於韓股(-21.32%)、深圳(-17.57%)、道瓊(-16.11%)、那斯達克(-29.35%)，顯示相較國際股市跌幅，台股持穩。

量能部分，今年到6月23日止，市場日均量2803億元，較去年日均量3914億元約減少28.4%，但蔡麗玲說，若再往前看，2020年前成交量介於1048~2000億元之間，因為去年資金充裕、導致去年交易量飆高，若跟其他年度比較，相對來說，台股量能仍在。

二、總體經濟數據亮麗，三是基本面穩健。

蔡麗玲說，台股總體數據，包括財部5月出口值420.8億美元是創歷年單月次高，累計前五月出口值比去年同期成長20.1%，整個出口連23紅，國發會四月景氣燈號綠燈，也顯示景氣狀況穩定。

基本面部分，今年首季上市櫃公司營收達9.68兆元，稅前盈餘1.23兆元，年增率各達15.18%和26.2%，累計前五月底營收16.86兆元、年增10.15%，從營收和獲利來看，基本面很穩健。

台股前五月本益比12.3倍相對合理，現金殖利率4.2%，再加上股票4.36%，整個看起來基本面或是市場表現面都很穩健，金管會將會密切關注國際金融市場變化。