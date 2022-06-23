台股還沒跌夠？ 法人認為現在要做這件事

台股今（23）日盤中再破底，一度下探至15,102.4點，跌破去年5月17日的15,159.86點，終場收15,176.44點，下跌171.31點，到底台股跌夠了沒？法人認為，落底訊號尚未出現，即使跌深反彈，也要站在賣方，面對股市的空頭趨勢，保留現金是王道。

台股今日開高震盪走低，以15,305.51點開出，盤中企圖翻紅，曾拉升至15,380.28點，上漲32.53點，可惜台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股大跌，貨櫃股重挫，長榮（2603）、陽明（2609）跌破百元，航空股也大跌，盤中大盤指數一度重挫逾245.35點，午盤過後跌勢雖有縮小，可惜仍是大跌171.31點，跌幅1.12%。

台股6月以來已下跌1,631.33點，指數持續向下探底，到底跌夠了沒?法人認為，落底訊尚未出現，很難去預測底部，不過，股市跌深一定會有反彈，只是反彈的幅度會有多少？反彈時該如何操作？都是市場關心的重點。

統一投顧董事長黎方國表示，在台股未落底，空頭趨勢並未改變，即使是出現跌深反彈，也應站在賣方，多保留現金；他說，目前三個落底訊號中，融資減肥是比較明顯的，從6月14日融資餘額2,415億元，6月22日降至2,141億元，但是成交量仍未減少，還要等待凹洞量的出現。

黎方國強調，第三個落底訊號則是出現利空不跌或利空鈍化的情況，三個訊號都出現，才是真正的底部，他說，底部是一個區間，類似微笑曲線，現階段空頭趨勢尚未改變前，可以拉高現金比例，降低持股，等落底了再布局，至於跌深反彈時，逢反彈宜減碼。

啟發投顧分析師陳威伯表示，台股本益比11倍，從5月外銷出口表現等多方面來看，台股基本面並不差，但現在大盤卻是進入超跌段，主要是在籌碼面部分，出現融資多殺多，但是在散戶未出現失望性賣壓前，台股仍未落底。

陳威伯指出，以黃金分割率來看，目前是位於0.191的相當低的位置，隨時蘊釀反彈，台積電是重要的觀察指標，台積電要率先表態，否則台股很難反彈，但是，台股要由空頭市場回到多頭，則需要打底，因此，現階段台股操作難度相當高。

陳威伯認為，台股今日下殺出量，代表散戶開始害怕，短線上有反彈機會，但在空頭市場時，反彈宜先賣，在操作上要保守，等待大盤回穩。

證券分析師黃漢成表示，短線有機會止穩，但反彈幅度不會太大，在台股大波段趨勢仍是向下的情況下，逢反彈還是要減碼，多保留現金。