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台股下跌171.31點 三大法人賣超28.38億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
台股今（23）日持續下殺，收在15,176.44點；三大法人賣超28.38億元。圖／聯合報系資料照片
台股今（23）日持續下殺，收在15,176.44點；三大法人賣超28.38億元。圖／聯合報系資料照片

美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日赴國會作證時表示，繼本月一口氣升息3碼（0.75個百分點）後，Fed仍將持續提高利率打通膨，美股周三收跌，台股今（23）日持續下殺，一度下探至15,102.4點，終場收在15,176.44點，下跌171.31點，成交量2,836.62億元；三大法人賣超28.38億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超83.05億元，投信賣超4.97億元，自營商買超（合計）59.64億元，其中自營商（自行買賣）買超68.97億元，自營商（避險）賣超9.32億元。

今台股持續下跌，台積電（2330）收485.5元，跌幅1.82%，聯發科（2454）今除息，但貼息收689元，跌幅逾6%，聯電（2303）股價跌幅逾4%，收42元。貨櫃三雄的股價持續向下探底，長榮（2603）、陽明（2609）雙雙跌破百元，而花旗將長榮投資評等由「買進」降至「賣出」，目標價由160元大降至70元，認為兩年來的貨櫃牛市或將於下半年觸頂。中鋼（2002）昨（22）日公告自結5月合併稅前盈餘44.4億元，年減逾四成，中鋼今跌破30元，收29元，大盤收在15,176.44點，跌幅1.12%。

自營商 美國聯準會

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