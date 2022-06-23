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台積殺破490元！台股盤中再探新低 跌171點收15,176點

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

台積電（2330）盤中跌破490元、聯發科（2454）失守700元，雙雙創低，加上鮑爾又放鷹，美股四大指數盡墨，導致今（23）日台股加權指數再次摜破新低，達到15,102.40點，12點後續跌幅收斂，回到15,200點以上震盪，終場下跌171.31點，收15,176.44點，成交量2,836.62億元；台積電下跌9元，收485.5元。

群益投顧副總裁曾炎裕表示，股市走入空頭市場，預期股市還會繼續走跌，建議投資人降低持股部位，保持觀望，若短線欲進場操作，建議觀察負乖離尋找反彈時機，族群部分可操作生技、網通，或是受惠夏季電價上漲的替代能源族群。

觀察盤面上資金流向，電子族群占55%，運輸族群占18%，金融族群占3.5%。運輸和電子權值股本周持續主力壓盤，今日僅部分高價股與中小型股輪動表現。

權值股中，台積電，聯發科，聯電（2303）盤中股價皆破一年來新低，台積電盤中一度剩485元，終場跌幅收斂，收跌1.8%；聯發科盤中最低達679元，終場收跌6.1%；聯電盤中最低達41.05元，終場下跌2元，跌幅4.7%；鴻海（2317）相對有撐，終場跌幅1.3%。

高價股中，大部分早盤表現疲弱的個股在午後皆出現由黑翻紅。旭隼（6409）一早就表現強勢，盤中漲幅維持在5%左右，終場漲幅收斂收漲4%，世芯-KY（3661），AES-KY盤中保持在平盤之上震盪，股后信驊（5274）則由黑翻紅，漲幅擴大，與世芯、AES終場齊收漲3%。

運輸族群中，萬海（2615）盤中股價見一年來新低，來到110元，終場收跌7.9%；陽明（2609），長榮（2603）則雙雙收在96元附近，終場跌幅分別為4.7%、5.7%，長榮成交量放大，終場成交超過21萬張。航空雙雄中，華航（2610），長榮航（2618）終場分別下挫5.7%和4.4%，成交量分別超過12萬張、16萬張。

今日成交量大且仍然上漲的個股有耿鼎（1524），裕隆（2201），智原（3035）等股，終場成交量皆超過4萬張，分別收漲6.2%、2.8%、1.8%。堤維西（1522），元晶（6443），中砂（1560），華通（2313）等股，終場也收漲1%以上。

生技醫療族群今日依然是資金避風港，寶齡（1760），晶宇（4131），高端疫苗終場亮燈漲停，台康生技（6589），大樹（6469），達亞（6762）終場收漲超過6%，美時（1795），北極星藥業-KY（6550），健喬（4114），智擎（4162），泰博（4736）等股，終場漲幅也有3%以上。

台積電 長榮航

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