美債殖利率衝過3% 台積電配息未漲、股價持續遭摜壓

台積電（2330）今（23）日股價持續遭摜壓，盤中最低來到485元，下跌逾1.7%。法人分析，美國十年期公債殖利率已飆升超過3%，台積日前股東會釋出暫時沒有調升季配息計畫，換算年度潛在股息殖利率僅約2.2%仍低於美債殖利率，隨國際升息與資金流動將使股價持續遭遇壓力。

法人分析，今年Fed強力升息趨勢不變，對一定程度被視為類美國公債概念的台積電(營運、配息穩健 和高殖利率，過去被一些市場法人用以取代美國公債投資)，形成不小的資金籌碼衝擊。

法人認為，由於美債幾乎零風險，殖利率又高達3%，目前台積電季配 2.75 元，在不調整情況下，全年共配11元，對應殖利率僅約2.2%，對於長線資金要加碼欠缺誘因且有減碼壓力。