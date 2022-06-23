長榮遭美系外資降評至賣出 股價跌破百元關

本土法人及外資連日來相繼調降長榮評等及目標價，美系外資最新報告將長榮評等由買進大降至賣出，目標價由160元下調至70元，雖也有本土法人力挺，維持買進評等，目標價上看365元，但貨櫃股仍是難敵市場賣壓，股價持續破底，今(23)日盤中長榮（2603）、陽明（2609）都跌落百元關卡之下。

本土法人調降長榮及陽明評等和目標價，長榮由買進降至中立的「持有-超越同業」，目標價由180元調降至109元；陽明由買進降至中立的「持有-落後同業」，目標價由155元降至106元；但另一家本土法人仍維持長榮買進評等，目標價上看365元。

美系外資最新報告也調降長榮評等及目標價，降至賣出評等，目標價70元；不過，陽明仍是重申買進評等，目標價則由186元調降至116元。

美系外資認為，為期兩年的貨櫃航運牛市週期似乎將在今年9月到頂，在塞港情況緩解，加上船舶的供應量預估將從明年3月開始回升，恐將會降低高峰需求。

隨著2023年需求衰退風險加劇，美系外資使用PBV來評估所追蹤的亞洲航運個股，美系外資看好中遠海運是投資首選，目標價由23港元下修至17港元；長榮則是遭美系外資降評至賣出，目標價降至70元。

貨櫃股今日仍是下跌，長榮以102.5元小開高，股價翻黑下探至97.5元，盤中跌幅逾4%；陽明以101元平盤開出，一度拉升至102.5元，但同樣不敵賣壓翻黑，股價下探至96.6元，盤中跌幅逾4%；萬海（2615）盤中跌幅逾7%。