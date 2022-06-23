台股再破底！這族群逆勢漲 中低價優勢吸引資金轉進

近期美股重跌下，台股連翻重挫後，今（23）日盤中再破低，多數前波漲多電子股都出現明顯賣壓，不過，由於近日市場資金明顯轉進持股風險相對較低的中低價股，其中，LED股也是資金轉進方向，今日LED股包括感測元件廠鼎元（2426）、台亞、佰鴻（3031）、榮創（3437）及聯嘉（6288）等股，盤中都是逆勢上漲表現。

台股今日盤中指數低點來到15127點，指數再破底，並寫下去年2月以來新低，而盤面資金近二周以來，逐漸自前波漲多的台股高價電子股撤出，轉進方向以中低價股及今年以來漲幅落後、股價相對不具修正壓力的族群為主，其中，LED股由於不少個股股價仍處於30元以下，且今年以來股價漲幅也明顯落後大盤，成為近期資金轉進的重心。

今日盤中LED股以中低價且前波漲勢相對落個股漲勢較強，除了華興（6164）盤中攻上漲停板之外，包括鼎元、台亞、聯嘉、佰鴻及榮創在今日台股大盤指數重挫逾200點時，這些個股盤中都呈現逆勢上漲表現，另外，富采、億光（2393）、惠特（6706）、光鋐（4956）等股，盤中股價也都多相對抗跌，跌幅都在1%上下，整體而言，今日LED股整體表現相對強勢。

LED 照明市場在陸廠競爭下，早已成紅海市場，價格競爭激烈，多數台灣LED廠陸續退出照明市場，陸續布局利基型市場，包括台亞及鼎元以感測市場為主，而宏齊（6168）則是以利基型顯示器市場為主，另外，佰鴻為走出產業困局，2013 年開始轉型，由營收導向轉為重視產品利潤表現。

另外，新一代的高階顯示器Mini LED則是成為晶電（2448）、隆達（3698）、光鋐、榮創及億光等LED大廠做為未來擺脫陸廠在照明領域進行價格競爭的主要方向，今年相關出貨量已明顯提升，明年全球市場滲透率將持續增加。