美系外資首評元太給予加碼評等 目標價275元

元太（8069）董事長李政昊表示，歐美市場對電子貨架標籤（ESL）需求大增，產能供不應求，看好營運將逐季成長，未來幾年也會很好；美系外資首度將元太納入追蹤個股，給予加碼評等，目標價上看275元，主要就是在無紙化趨勢下，看好元太ESL的發展；台股今（23）日盤中大跌逾百點，元太逆勢開高，盤中漲幅逾3%。

元太積極在電子紙領域布局，今年首季合併營收59.6億元，為近11年同期新高，稅後純益14.6億元，每股純益1.28元。首季毛利、營業利益及淨利為歷年同期次高；電子紙因客戶需求遠大於產能，推升5月合併營收衝上25.64億元，月增7.9%，年增107.2%，累計前五月合併營收109.02億元，年增53.5%。

因應電子紙產業成長，元太積極擴產，新竹廠區將陸續擴充四條產線，大陸揚州、美國廠區各規劃擴充電子紙模組上游材料、電子墨水材料產能；董事長李政昊表示，歐美市場對電子貨架標籤（ESL）需求大增，絲毫未受通膨壓力影響，隨著新產能陸續開出，看好營運將逐季成長

美系外資表示，元太在2020～2021年物聯網領域(主要是ESL)年複合成長率達65%，預估將在2022～2024年複合成長率增至71%，2024年營收占比拉升至74%，較2021年的40%高。

美系外資認為，包括公共標牌、室內外表面裝飾、各種物聯網實施等應用，都將有電子紙的表現機會，預估元太2022～2024年獲利年複合成長率將達43%，營收複合成長率達38%，毛利率成長。

元太今日以196元開出，上漲7.5元，一度拉升至201.5元，上漲13元，盤中漲幅逾3％。