大盤再次摜破前低達15,145點 航運、電子權值股壓盤

台股今（23）日開盤遇小幅震盪，台幣續貶，加上護國神山台積電（2330）跌破490元，盤中達到一年來最低點485元，大盤自9點半開始出現跳水下殺，加權指數再次摜破前低，達到15,145.79點，後續在15,100點附近震盪。

群益投顧副總裁曾炎裕指出，由於目前處於空頭市場，股價只有早跌晚跌，短線可觀察負乖離，尋找反彈時機，若投資人仍想進場快閃操作，可看生技、網通、替代能源族群，不過建議投資人，此時降低持股部位，保持觀望是較佳的選擇。

觀察盤面上資金流向，電子族群占56.3%，運輸族群占16.5%，金融族群占3%。運輸和電子權值股成為壓盤主力，僅部分高價股與中小型股輪動支撐大盤。

權值股中，台積電盤中一度剩485元，接著持續在485～493元區間震盪，跌幅達1.5%左右；聯發科（2454）也摜破700元大關，盤中最低達695元，跌幅重達5%；聯電（2303）也越走越低，盤中最低點42.05元，跌幅在4%左右。台積電，聯發科，聯電盤中股價皆破一年來新低，跌勢持續擴大；鴻海（2317）股價相對有守，盤中在108～110.5元區間震盪，跌幅小於1%。

高價股中，旭隼（6409）表現強勢，盤中仍然保持5.9%左右漲勢，世芯-KY（3661），亞德客-KY（1590），AES-KY，大立光（3008）盤中也保持在平盤之上震盪，股王矽力-KY（6415）盤中跌幅在1.5%左右，股后信驊則在平盤附近整理。

運輸族群中，萬海（2615）股價見一年來新低，來到112元，盤中跌幅超過6%，跌勢持續加重；陽明（2609），長榮（2603）則雙雙來到99元附近震盪，長榮跌幅接近3%，跌勢較重，盤中成交量也放大到10萬張之上，陽明跌幅則在1.8%。航空雙雄中，華航（2610），長榮航（2618）盤中分別下挫4%和3%，成交量分別超過6萬張、9萬張。

盤面上成交量大且仍然上漲的個股有耿鼎（1524），華新（1605），裕隆（2201）等股，成交量皆超過3萬張，漲幅分別為4.3%、0.4%、3.6%。華孚（6235），堤維西（1522），華邦電（2344），華通（2313）等股，漲幅也維持在1%以上。