聯發科除息配發73元陷貼息 股價回測700元關卡
聯發科（2454）今（23）日除息，每股配發73元，除息參考價734元，早盤以731元開出，一度拉升至740元，但是買盤不繼，股價再往下探，一度下滑至699元，陷入貼息窘境。
證交所表示，今日有包括聯發科等26檔除息，合計影響加權股價指數約41.96點，其中聯發科發行市值將減少約1,167億元，占發行量加權股價指數約37.87點。
聯發科今年第1季每股純益為21.02元，預估第2季營收將季增3~10%，介於1,470~1,570億元，每股純益18.59~22.72元，營收、獲利有機會再創高。
聯發科除息，每股配發73元，包括57元與加發特別股息16元，除息前棄息賣壓沈重，今日股價陷入貼息，一度下滑至699元，回測700元關卡。
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