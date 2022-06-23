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【早晨財經速解讀】聯電棄息賣壓沉重 聯發科今除息能成功填息？

北台三地六單位9警貪汙案 4警羈押禁見5警交保

6/23【早晨財經速解讀】0056殖利率近9% 跌破30元都是買點？聯電棄息賣壓沉重 聯發科今除息 填息能成功？原油重跌16% 通膨結束了？

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

台股昨（22）日在貨櫃航運、科技權值股的賣壓下開低走低，終場收在15,347.75點，下跌380.89點，將21日漲幅全部吐回，成交量2,785.32億元；三大法人賣超215.28億元。

昨日台股大跌380點，指數創下今年新低，投資人哀鴻遍野。近日不但融資「多殺多」且維持率降至142%，就連ETF人氣王元大高股息ETF（0056）也失守30元，收在28.5元。不少存股族心驚驚，但數字顯示，元大高股息ETF殖利率仍近9%，跌破30元的0056還該繼續存嗎？讓專家告訴你。

晶圓代工廠聯電（2303）昨日發放25年來最高股息3元，但受到8吋產能砍單雜音干擾，聯電除息行情失靈，股東棄息賣壓沉重，終場股價收44.1元，下跌2.2元、跌幅達4.75%，陷入貼息窘境。聯發科（2454）將於今(23)日發放歷年最高73元股息，還有機會期待填息嗎？備受矚目。

證交所指出，今（23）日有聯發科等26檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，其中聯發科發行市值將減少約1,167億元，占發行量加權股價指數約37.87點，前述26檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約41.96點。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

游庭皓 聯發科 聯電 台股 除息

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