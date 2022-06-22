台指期夜盤開低走高 盤中反彈漲逾百點

台指期夜盤開盤一度跌破萬五關卡，惟隨後在美股走漲下回彈，盤中漲逾百點，法人指出，反彈行情曇花一現，預料台股走勢將延續弱勢整理格局，而目前市場關注焦點轉向Fed主席鮑爾稍晚在國會的聽證會。

現貨部分，三大法人賣超215億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少8,001口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少至16,592口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少至5,426口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在15,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.89降至0.69。VIX指數上漲1.46至22.28。整體選擇權籌碼面偏空。