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作帳變打呆？台股Q2至今跌掉2,345點 市值蒸發7.27兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導
台股Q2至今跌掉2,345點，市值蒸發7.27兆。圖／聯合報系資料照
台股Q2至今跌掉2,345點，市值蒸發7.27兆。圖／聯合報系資料照

台股今（22）日開低走低，收在15,347.75點，大跌380.89點，不僅把昨日上漲的點數全數吐回還倒貼近20點，統計第2季以來大盤指數跌掉2,345.72點，市值蒸發7兆2,684億元；距季底僅剩6個交易日，投信季底是否會拚績效？大盤有機會上演跌深反彈？或是還繼續探底？

台股今日以15,687.46點開低，在電子權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、貨櫃股等殺低、金融股翻黑下，指數一路向下探底，一度下滑至15,346.95點，終場大跌380.89點，吃掉昨日上漲的長紅棒，大盤指數收在15,347.75點，台股總市值再下滑至47兆9,266億元。

台股重挫，三大法人合計賣超215.28億元，其中外資賣超224.26億元，但投信買超0.98億元，自營商合計買超8.09億元；權王台積電再跌破500元，收在494.5元，創一年半來新低，聯發科大跌超過7%，收在807元，聯電（2303）陷入貼息，股價跌幅4.75%，收44.1元，IC設計股重挫，貨櫃三雄股價持續向下探底，長榮（2603）、陽明（2609）大跌超過7%。

台股近期走跌，昨日反彈上漲361.06點，今日馬上全數回吐，市場形容「昨天是股市人道走廊」，法人則是坦言，台股今日盤中5日線站不上，且從權王台積電、晶圓代工股、IC設計、ABF載板、貨櫃股、鋼鐵股等都是破底的表現，後續再探底機會高。

時序上逼近季底，卻不見投信作帳行情，台股直往下跌，國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，以目前情況來看，指標未破底，呈現背離的情況，投信台股基金第2季跌幅少於2成的並不多，若想拚績效，台股有機會出現跌深反彈，但他提醒，還未到大舉搶反彈的時間。

亞洲投顧分析師吳岳展認為，台股下探機會高，操作上要小心，目前有加速趕底的可能，在系統性風險的下殺中，可採價值投資策略，先保留多一點現金，等待時間來布局，例如操作上可以往下買進0050，以每跌100點或是150點來作為加碼的依據。

台股 台積電

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