投資人好暈…昨漲點今全吐回 台股大跌380點再破底收15,347點

台股今（22）日漲多拉回，航運股棄息賣壓沉重，貨櫃三雄大跌，權值股表現無力，加權指數開低走低，午間再度破底達15,346.95點，終場下跌380.89點，收15,347.75點，成交量2,785.32億元；台積電（2330）下跌10.5元，收494.5元。

航運族群中，貨櫃三雄賣壓仍重，陽明（2609）與長榮（2603）盤中跌終場跌幅達7%以上，萬海（2615）跌幅則在2.8%左右；航空雙雄盤中成交量放大，長榮航（2618）表現相對有撐，盤中由黑翻紅，漲幅在0.6%左右，華航（2610）則在平盤之下整理，跌幅在2%左右。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股仍然處於箱型震盪，今日回吐賣壓，預期將會在15,000～15,200點之間低檔震盪，盤面上個股輪漲，建議本肘持續關注三指標，分別為台積電是否站穩500元、美國2年期債券利率是否往上，及台幣匯率是否止穩，建議投資人，近期操作策略以周轉率加快、持股降低為重點。

觀察今日大盤資金比重，電子族群占比51.4%，運輸族群占比21.7%，金融族群占比3.2%，觀光與生醫族群分別占比0.3%、1.9%。

權值股部分，台積電再次跌破500元，盤中最低達495元，終場沒能站回500大關，跌幅2%；聯發科（2454）跌勢最重，午間一度出現近月最低813元，終場跌幅達7%；另看到鴻海（2317）與聯電（2303），鴻海終場110元失守，跌幅超過2%，聯電除息行情失靈，盤中跌幅不斷擴大，終場收跌達4.7%。

高價股方面，僅旭隼（6409）表現亮眼，今日維持在平盤之上整理，盤中一度翻黑後又立刻翻紅，自開盤起，漲幅收斂，最後收漲1%；力旺（3529），祥碩（5269）跌勢相對較重，力旺更在午間來到跌停板，祥碩則收跌超過8%。譜瑞-KY（4966）和世芯-KY（3661），亞德客-KY（1590）等股跌幅也達4～5%，不過股王矽力-KY（6415）和股后信驊（5274）表現相對有撐，矽力終場收漲1%，信驊則收跌2.4%。

生技醫療族群則有佰研（3205），德英（4911）亮燈漲停，和康生（1783），台生材（6649）盤中一度摸到漲停板後回落，終場漲幅分別維持在8.4%、8.9%，泰福-KY（6541），益安（6499），益得（6461），濟生醫藥（4111）等股漲幅則維持在3%之上，寶齡（1760），智擎（4162），醣聯（4168）等股終場漲幅也超過2%，明基醫（4116）更出現半年來高點5.88元。

車用零組件族群則有威盛（2388）表現突出，終場收漲2%。太陽能概念股暑期旺季到來，茂迪（6244）盤中一度觸及漲停板後拉回，終場漲幅超過7%，達能（3686），聯合再生（3576），元晶（6443）也都有超過2%的漲幅。