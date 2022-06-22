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融資大減124億 這兩檔貨櫃股入列前三名

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

本周台股受融資減少影響大，統計20與21日台股表現，融資共減少124.6億元，到21日，融資餘額僅剩2,192.29億元，創下近一年新低，融券方面也同步減少1.2萬張，近2日融資減少最多的個股為元大台灣50反1（00632R），共3.1萬張，接著為長榮的2.4萬張和陽明的1.2萬張。

台股融資在周一（20日）已減少將近90億元，造成加權指數再次下殺至今年來新低，昨（21）日台股雖見反彈回溫，不過融資續減34億元，在台股反彈之際留下懸念。

台新投顧副總黃文清表示，近日台股急遽去槓桿，對股市來說是好消息，不過預期最近行情仍然會抱持震盪整理，融資大減、外資進場的個股將有望先行走出底部，具有領頭羊的特質，不過建議投資人還是要回歸基本面觀察個股，而不是盲目隨外資腳步進場。

觀察本周以來融資大減超過萬張的個股，元大台灣50反1雖然經歷融資大逃殺，但同時迎來現股大回補，本周一、周二和濟成交量將近80萬張，外資近2日共買超21.2萬張，占近2日成交量逾25%。

長榮和陽明在近2日成交量則分別為34萬張和21.8萬張，卻不見外資大量買超，法人表示，受到國際運價影響，貨櫃輪族群近期利空消息影響將延續，預期短期股價表現仍然震盪，需等待後續在運價上是否能出現正向資訊。

觀察今（22）日股價表現，由於市場情緒保守悲觀，元大台灣50反1股價持續走揚，盤中漲幅超過2%，走勢緩步上升、漲幅擴大；長榮和陽明則重跌6%左右，今日股價最低皆達102元，長榮創下半年來最低點，對陽明來說，則是3個月以來最低價，盤中跌幅持續擴大。

台股 長榮 個股

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