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開第一槍！法人下修華航評等至中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

市場看好全球航空市場將因疫情解除邊境限制，可望帶來一波新商機之際，大型法人機構雖預期航空業者營運將因此受惠，但在國際油價走高，可能影響獲利能力下，調降華航（2610）投資評等至中立。

大型法人機構表示，隨東南亞國家陸續放寬邊境管制，未來亞洲國際航線客運量有望回升，其中，根據IATA統計，各區域而言，亞洲區的國際客運量恢復速度較為緩慢，主因在於邊境管制開放較慢。隨東南亞國家陸續放寬邊境管制，未來亞洲國際航線客運量有望回升。

不過，隨國際油價漲多跌少，將對航空公司的營運造成不小的影響；以華航2021年成本結構中，燃油成本占29%，租金、折舊及攤銷20%，人事成本18%，維修成本17%，場站費用10%，其他則為4%，搭配華航第1季用油桶數為344萬桶來看，假設全年用油桶數為1,400萬桶，則在不考慮燃油附加費的情況下，燃油價格每上漲10美元，對於公司全年每股獲利（EPS）衝擊約為0.68元。

分析師指出，在貨運營收帶動下，華航去年下半年營運較去年上半年顯著轉佳，2021年稅後獲利93.8億元，EPS為1.56元；觀察今年第1季稅後獲利30.72億元，EPS為0.51元，獲利較前季衰退原因在於貨運價量俱跌所致，而第2季在燃油成本墊高下，下修單季獲利預估、可能將較上季下滑。

展望後市，隨疫苗施打率的普及，未來主要國家對邊境管制的鬆綁已是時勢所趨，有望為航空業客運量帶來復甦的曙光；近期台灣對於入境旅客檢疫天數規定已有鬆綁，但每周入境人數的限制恐抵銷部分政策鬆綁的效益。整體而言，台灣放寬邊境管制將有利今年下半年客運表現，預期今年客運量將呈前低後高，貨運價格則呈前高後低，另上修燃油價格預估數後，預估全年EPS約在2.5元附近。

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