快訊

網家獲利衰退 董事長詹宏志：今年不改善 我薪資變成0

史丹佛研究：新冠腦霧與化療腦相似 即便輕症也會在大腦引起發炎反應

聯電除息行情失靈 早盤貼息下跌1元

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

美股強勁反彈，但台股今日（22）下殺逾200點，聯電（2303）面臨貼息窘境，股價表現疲弱，以平盤價、新台幣46.3元開出，早盤一度滑落至45.3元，下跌1元。

道瓊工業指數終場彈漲641.47點、漲幅2.15%，收在30,530.25點；標準普爾500指數勁揚89.95點、漲幅2.45%，收在3,764.79點；以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲270.95點、漲幅2.51%，收在11,069.3點。

聯電去年營運表現亮麗，營收與獲利同創新高，歸屬母公司淨利557.8億元，每股純益4.57元，每股配發3元現金股利，創25年來新高，預計7月14日發放。籌碼方面，外資昨日持續賣超2萬9695張，連續9個交易日賣超逾20萬張，棄息賣壓沉重。

聯電 新台幣

延伸閱讀

高股息ETF 殖利率誘人

外資今買超181.7億 群創居買超冠軍、但賣超友達

類股齊揚 台股大漲361點收最高15728點

聯電、聯發科 四檔俏

相關新聞

台股早盤跌逾百點一度來到15,620點 台積電開盤下跌4元

台股今(22)日開盤下跌41.18點，開盤指數15,687.46點，早盤一度至15620.23點；台積電（2330）開盤...

台積電續演500元保衛戰 聯發科股價疲軟

美股四大指數齊收紅，台股今（22）日卻大跌逾百點，台積電（2330）開在501元，最低到500元，最高到503元，再度面...

新建案屋頂擬強制設太陽光電 太陽能類股齊揚

經濟部預告再生能源發展條例部分條文修正草案，擬新增建築物屋頂設置太陽光電規範。市場預期將帶動太陽能內需市場成長，激勵太陽...

不畏全球股市震盪 元大高股息等9檔股票ETF人潮湧

不畏全球股市波動未平，投資人持續進場布局元大高股息、國泰費城半導體等九檔股票ETF人。法人認為，在今年的ETF操作方向上，因以價值股搭配成長股來建構投資組合，高股息因有息收作為下檔保護，可留意穩中求勝的進場時機，而成長股下半年有機會走出估值修正。

原來台灣的軍工科研這麼強 !「軍武概念股」躍居新台灣之光

俄烏之戰開啟現代戰爭型態的新紀元，大量的無人機、衛星通訊（星鏈計畫）、網路攻擊等投入實戰，並取得輝煌戰果。台灣科技產業睥睨全球，然投資人所不知的是，其實台灣的軍工科研實力也是全球不可輕忽的隱形力量。 例如，美歐先進戰機晶片、以色列飛彈用功率放大器、相控陣列雷達、零組件，以及中大型軍用無人機等，早已在全球先進的軍武市場占有重要的一席之地，躍居新的「台灣之光」，並引動部分個股股價悄悄逆勢走強。 ※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結；未經授權，請勿複製轉貼文章內容

科技股修正幅度已大 投信：投資人可低檔介入布局

美國聯準會上周一口氣升息三碼（一碼是0.25個百分點），未來政策方向端看通膨數據，然經過兩個月整理，科技股修正幅度已大，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。