聯電除息行情失靈 早盤貼息下跌1元
美股強勁反彈，但台股今日（22）下殺逾200點，聯電（2303）面臨貼息窘境，股價表現疲弱，以平盤價、新台幣46.3元開出，早盤一度滑落至45.3元，下跌1元。
道瓊工業指數終場彈漲641.47點、漲幅2.15%，收在30,530.25點；標準普爾500指數勁揚89.95點、漲幅2.45%，收在3,764.79點；以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲270.95點、漲幅2.51%，收在11,069.3點。
聯電去年營運表現亮麗，營收與獲利同創新高，歸屬母公司淨利557.8億元，每股純益4.57元，每股配發3元現金股利，創25年來新高，預計7月14日發放。籌碼方面，外資昨日持續賣超2萬9695張，連續9個交易日賣超逾20萬張，棄息賣壓沉重。
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