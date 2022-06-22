聯電除息行情失靈 早盤貼息下跌1元

俄烏之戰開啟現代戰爭型態的新紀元，大量的無人機、衛星通訊（星鏈計畫）、網路攻擊等投入實戰，並取得輝煌戰果。台灣科技產業睥睨全球，然投資人所不知的是，其實台灣的軍工科研實力也是全球不可輕忽的隱形力量。 例如，美歐先進戰機晶片、以色列飛彈用功率放大器、相控陣列雷達、零組件，以及中大型軍用無人機等，早已在全球先進的軍武市場占有重要的一席之地，躍居新的「台灣之光」，並引動部分個股股價悄悄逆勢走強。 ※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結；未經授權，請勿複製轉貼文章內容

2022-06-22 10:18