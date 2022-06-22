台股早盤跌逾百點一度來到15,620點 台積電開盤下跌4元

台股今(22)日開盤下跌41.18點，開盤指數15,687.46點，早盤一度至15620.23點；台積電（2330）開盤下跌4元，開盤價501元。

群益投顧說，大盤指數收盤站回3日均線之上，周二並越過前日長黑K高點，展現止跌企圖心。短線技術面回中性位置，但中長期架構偏空壓力大，先以跌深反彈看待。以盤面熱門標的搶短操作，沿短期均線變化因應，確實執行停損停利。

周二(21日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲641.47點、漲幅2.15%，那斯達克指數上漲2.51%，標準500指數上漲2.45%，費半指數上漲2.75%。

富邦期貨表示，美股在休市後重新開盤，投資人低接買盤進場，能源股及大型成長股領軍，美股四大指數皆上漲超過2%，其中以費半指數上漲2.75%，道瓊上漲 640點，為1個半月來最佳單日漲幅。

統一期貨說，加權指數周二開高走高上漲361.06點至15,728.64點，漲幅2.35%。玻璃陶瓷、電子零組件與汽車類股相對強勢。外資周二期貨淨空單增加4,211口至18,894口，十大交易人與特定法人合計賣出4,811口。週選支撐與壓力區落在15,000至15,800之間，P/C Ratio升至0.89，整體籌碼中性偏空看待。

加權指數周二大漲逾300點，並突破5日線壓力，雖然台股大漲且盤後資料顯示外資大買，但期貨未平倉空單仍持續增加，且從技術指標來看仍是弱勢格局，觀察加權指數是否站穩5日線、外資期貨未平倉空單是否回補，作為後續操作的依據。

三大法人周一集中市場合計買超265.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超181.7億元，投信買超1.4億元，自營商（自行買賣）買超65.1億元，自營商（避險）買超16.8億元。