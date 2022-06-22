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6/22【早晨財經速解讀】國泰金、富邦金強漲近5% Q2買了哪些股票？台積電500關是壓力還是支撐？美股大漲 反彈即空點？
台股昨(21)日收在15,728.64點，大漲361.06點，漲幅2.35%，成交值新台幣2,389.98億元，加計盤後交易約2,419.09億元，8大類股齊揚，其中金融類股上漲3.4%漲勢凌厲。
金控雙雄國泰金（2882）昨日跳空開高走高，盤中漲幅達到半根漲停板，成交量達2.5萬張。富邦金（2881）昨日開盤也開高走高，盤中最高點達63.1元，12點左右，持續在62.9～63.1元區間震盪，盤中漲幅超過4%，成交量達1.8萬張。
外資連日提款，台積電（2330）股價持續破底，本周一最低殺到495元，收在498元，創18個月來新低，台積電昨(21)日收在505元，外資連二日賣超逾2.9萬張，昨天也轉為買超6,228張。台積電股價從高點688元滑落，股價瀕500元關保衛戰，500元究竟是壓力還是支撐？「護國神山」還可以買嗎？
美國股市三大指數周二均漲逾2%，道瓊斯工業指數大漲641.47點，或2.15%，收在30,530.25點；標普500指數漲89.95點，或2.45%，收報3,764.79點，那斯達克綜合指數攀揚270.95點，或2.51%，收在11,069.30點。台積電ADR周二上漲2.3%收在86.95美元。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。
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