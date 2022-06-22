6/22【早晨財經速解讀】國泰金、富邦金強漲近5% Q2買了哪些股票？台積電500關是壓力還是支撐？美股大漲 反彈即空點？

台股昨(21)日收在15,728.64點，大漲361.06點，漲幅2.35%，成交值新台幣2,389.98億元，加計盤後交易約2,419.09億元，8大類股齊揚，其中金融類股上漲3.4%漲勢凌厲。

金控雙雄國泰金（2882）昨日跳空開高走高，盤中漲幅達到半根漲停板，成交量達2.5萬張。富邦金（2881）昨日開盤也開高走高，盤中最高點達63.1元，12點左右，持續在62.9～63.1元區間震盪，盤中漲幅超過4%，成交量達1.8萬張。

外資連日提款，台積電（2330）股價持續破底，本周一最低殺到495元，收在498元，創18個月來新低，台積電昨(21)日收在505元，外資連二日賣超逾2.9萬張，昨天也轉為買超6,228張。台積電股價從高點688元滑落，股價瀕500元關保衛戰，500元究竟是壓力還是支撐？「護國神山」還可以買嗎？

美國股市三大指數周二均漲逾2%，道瓊斯工業指數大漲641.47點，或2.15%，收在30,530.25點；標普500指數漲89.95點，或2.45%，收報3,764.79點，那斯達克綜合指數攀揚270.95點，或2.51%，收在11,069.30點。台積電ADR周二上漲2.3%收在86.95美元。

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