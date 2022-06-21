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外資憂成熟製程下半年稼動率 調降力積電、世界目標價

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導

半導體產業雜音陸續傳出，美系外資擔憂客戶的庫存恐將衝擊晶圓代工成熟製程下半年的稼動率表現，認為恐將出現訂單減少及產能重分配的情況，決定調降世界先進（5347）、力積電（6770）目標價。

台股今（21）日反彈，收在15,728.64點，上漲361.06點，電子股占大盤成交比重50.5%，類股漲幅2.22%，半導體占大盤成交比重27.1%，收漲1.84%；晶圓代工龍頭台積電（2330）重回500元，505元，漲幅1.5%，聯電（2303）收49.3元，漲幅2.6%，世界先進收89.4元，漲幅0.33%，力積電收48.45元，漲幅1.25%。

美系外資報告認為，晶圓代工的營運恐受到終端市場需求的影響，客戶庫存將擊晶圓代工廠下半年的稼動率，成熟製程的稼動率恐怕無法達到滿載，決定下修兩檔晶圓代工廠目標價，美系外資重申世界先進中立評等，目標價由135元調降至100元，重申力積電減碼評等，目標價由49元降至40元。

美系外資認為，IC設計公司在過去兩年超額預訂晶圓代工產能，且簽訂長期協議(LTA)以確保產能，在第2季庫存增加下，庫存水位已對IC設計公司造成壓力；美系外資表示，面板驅動IC(DDIC)、電源管理IC(PMIC)客戶庫存水位已達4～6個月。

美系外資指出，IC設計公司下半年將積極控制庫存，預估可能不履行長約訂單，且將下半年訂單需求延至明年；美系外資預估，成熟製程晶圓代工廠可能從第3季開始稼動率低於100％，將是從2020年來首次出現無法滿載的情況。

美系外資表示，考量晶圓代工廠議價能力減弱，且消費電子產品需求周期下滑風險也在顯現中，調降世界先進明後年每股純益(EPS)預估，降幅分別為10%、9%，目標價調降至100元，重申中立評等。

另外，美系外資出，力積電消費電子占比高，同時積極調漲晶圓代工報價，因此下修其今年到2024年每股純益，分別調降1%、6%、6%，目標價下修至40元，重申減碼評等。

晶圓代工廠 外資

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