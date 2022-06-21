華碩：7月29日除權息交易

PC品牌大廠華碩（2357）今（21）日公告配息基準日，華碩將於7月29日進行除權息交易，每股預計配發42元。

華碩除權息交易日定在7月29日，除權息基準日為8月6日，每股預計配發42元，預計發出311.95億元的現金股利，發放日為8月25日。

華碩今日受台股大漲激勵，終場收在332元，上漲12元、漲幅3.75%。儘管外資近期連續14日賣超，但投信連7買，自營商更連買27日，籌碼呈現「土洋對作」格局。

華碩今年5月營收達380.84億元，月增14.1%、年減7.1%；累計華碩今年前五個月營收為2,098.96億元，年增6.93%。

華碩指出，隨中國大陸封控趨緩、物流瓶頸緩步紓解，預期6月份營收出貨將出現明顯增長，但因4、5月出貨低於預期，預估第2季將為全年營運低點。

受PC市況反轉及全球總體虛弱衝擊，華碩共同執行長許先越先前坦言，「今年營運要維持2021年水準，挑戰非常大，不能有超乎預期的期待。」

許先越表示，調研機構預估今年PC場將年減10%。華碩今年第1季交出相對不錯的成績，部分原因是去年第4季需求有遞延，但現在已看到前線客戶需求緩步下降，「下半年的確比較有挑戰」。

研調機構IDC日前報告指出，受終端需求疲軟、供應鏈挑戰等衝擊，今年PC市況恐比預期糟，下修今年全球PC出貨預估，從原預期的年減1%，大幅修正為衰退8.2%。此外，由於大環境變數仍大，今年PC市場不排除還有下行空間，至2026年前，將陷入衰退周期。