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總體逆風侵擾 高盛二度調降台股目標指數至17,600點

經濟日報／ 記者張瀞文／即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

由於受到各項國際總體利空的衝擊，台股近期表現弱勢。高盛證券繼5月調降台股評等由「優於大盤」至「劣於大盤」、目標指數由21,000點降至17,800點後，再度降至17,600點。

高盛在6月21日發布的報告中，除了調降台股目標價之外，並建議投資人擇優布局台積電（2330）、欣興（3037）、中信金（2891）、裕隆（2201）等25檔績優股，看好ABF載板、銀行、自動化、能源等四大產業。

報告指出，台灣面臨的總體經濟逆風包括升息、美國衰退及美股修正風險、美元強勢、中國大陸總經及供應鏈風險、地緣政治風險等。這些風險在短期內可能掩蓋了台股的基本面，因此高盛對台股的立場是減碼，較偏好東南亞市場，畢竟東南亞對這些風險的敏感度較低。

高盛預估台灣今年的國內生產毛額（GDP）成長率為3.4%，明年則為2.8%。在半導體獲利的帶動下，MSCI台灣成分股的預估今年每股稅後純益（EPS）成長率為6%，明年為2%。

在產業方面，高盛偏好半導體/ABF而非下游的硬體及設備，偏好銀行優於保險，看好自動化優於航運，看好能源優於材料（化學、塑膠、水泥）。減碼消費品產業。

高盛看好25檔台股，在2022/23年的EPS年複合成長率至少有5%。這些個股為台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）、聯電（2303）、台達電（2308）、中信金、玉山金（2884）、欣興、研華（2395）、南電（8046）、瑞昱（2379）、永豐金（2890）、緯穎（6669）、智邦（2345）、中美晶（5483）、台勝科（3532）、景碩（3189）、致茂（2360）、文曄（3036）、信邦（3023）、智原（3035）、京元電子（2449）、裕隆、貿聯-KY（3665）、同欣電（6271）。

高盛 台股

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