台股上漲361.06點 三大法人買超265.14億元
台股今（21）日上演大反彈行情，大盤開紅並一路走高，終場收在最高點15,728.64點，上漲361.06點，成交量2,389.99億元；三大法人買超265.14億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超181.7億元，投信買超1.42億元，自營商買超（合計）82億元，其中自營商（自行買賣）買超65.13億元，自營商（避險）買超16.86億元。
今台股跌深反彈，台積電（2330）回至500元以上，收505元，聯發科（2454）大漲超過3%，鴻海（2317）漲幅逾2%，台達電（2308）強漲超過5%；先前股價持續崩跌的ABF載板三雄今日強彈，暫時中止跌勢。航空雙雄也大漲，長榮航（2618）攻上漲停板。汽車類股表現強勁，裕隆集團股在裕隆強勢領漲下，紛紛上漲，金融類股也向上反攻，富邦金（2881）、國泰金（2882）大漲超過4%，大盤收在15,728.64點，漲幅2.35%。
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