台股終場強彈361點收15,728點 台積電收505元

台股今（21）日受陸股盤中由黑翻紅、新台幣由貶轉升、美股電子期貨盤上漲激勵，收復昨（20）日黑K，開高走高，反彈300餘點。終場上漲361.06點，收15,728.64點，成交量2,389.98億元；台積電（2330）上漲7元，收505元。

法人表示，從今日台股表現可推測，昨日大盤下殺原因可能是為了洗出融資，今日官股入場買金融股，強勢支撐大盤，不過成交量仍然不足，因此無法帶領加權指數持續向上攻擊，明日有周選擇權結算，預期大盤將有震盪，成交量需達3,000億元才有望見到強勁反彈。

華南投顧董事長儲祥生表示，今日大盤適度反彈，進場機會顯現，投資人可考量自身風險承受能力再行布局，此外，由於昨日大砍融資，目前不宜做信用擴張，建議投資人先不要以融資、融券參與股市。後續持續關注電子族群的IC設計產業，若IC設計的上漲力道加強，將有機會帶動台股上攻。

留意今日產業資金比重，電子族群占比50.5%，運輸族群占比17.2%，金融族群占比6%。盤中由金融族群領長大盤，電子權值股、航空雙雄雙雙回溫反彈，為大盤添力。

權值股首先看到台積電，今日開高501元並持續在平盤之上表現，終場漲1.4%；鴻海（2317）終場收112元，漲幅超過2%，法人表示，台積電、鴻海股價有守，緩和台股短線危機；聯發科（2454）終場收漲3%之上；相較之下，昨日跌勢不重的聯電（2303），今日表現相對平淡，尾盤甩尾走揚，終場收漲2.6%。

高價股中，亞德客-KY（1590），AES-KY漲勢強勁，漲幅皆超過5%；股王矽力-KY（6415）和股后信驊（5274），終場漲幅則齊在3%之上；力旺（3529），祥碩（5269）終場也收漲2%之上。

航空雙雄成交量位列前三，長榮航（2618）盤中強攻漲停後拉回，終場再度亮燈漲停，成交量超過17.6萬張；華航（2610）終場也收漲7.8%，成交量超過12.4萬張。貨櫃三雄則以萬海（2615）最亮眼，終場收漲3.3%，長榮則成交量放大，終場回測評盤位置，收0.4%，成交量達13.3萬張，陽明（2609）表現最疲弱，跌幅在1.7%。

金融權值股的國泰金（2882），富邦金（2881）終場漲幅皆超過4.5%。高雄銀（2836），開發金（2883），聯邦金等股，終場也收漲超過4%，華南金（2880），中信金（2891），元大金（2885）等股則收漲3%以上，較弱勢的玉山金（2884）也收漲1%以上。