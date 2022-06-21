晶碩產品出貨動能回升 本月營收看旺 搶生技股王寶座

晶碩（6491）受惠中國市場因疫控政策放緩，產品出貨動能陸續回升，本月營收有機會挑戰今年新高，吸引買盤進駐，推升盤中股價一度來到漲停價位，股價最高來到466元，進逼生技股王藥華藥（6446）類股股王寶座。受比價效應帶動，藥華藥盤中也一路震盪走高，一度來到490元，兩檔生技高價指標股上演貼身肉搏戲碼。

晶碩在6月9日除息後，在上週五完成填息，股價並持續上攻，今再創填息後新高價位。法人表示，晶碩4、5月營收受到中國封城影響，5月營收創下一年多來低點，不過，隨著中國解封、物流改善下，訂單顯著回升，營收可望恢復成長，6月營收有機會站回5億元之上，並有機會挑戰今年以來新高。就長線而言，中國客戶訂單展望不變，惟受封城影響物流，預期中國大陸今年營收成長幅度從30%下修至20%。

除了中國市場復甦，市場也看好晶碩今年在日本市場的成長，預估隨著日本疫後消費動能回升，上半年成長幅度將超過30%，除了既有客戶銷售品項增加，亦有新客戶貢獻，且隨著時序進入下半年，拉貨動能將回到過往的旺季水準，7月以後進入旺季備貨潮，將使營收逐季成長到年底。

整體而言，晶碩今年成長動能仍高於整體市場平均，主要是晶碩相較於同業具備高度自動化生產的成本優勢、證照數量多及接單能力強，伴隨日本、中國彩片訂單成長，以及新客戶加入，法人估晶碩今年營收、獲利仍維持雙位數成長幅度，且將挑戰賺兩個股本，續創歷史新高。