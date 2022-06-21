台股跌深反彈 法人：越過昨高點才緩解短線危機

台股經過昨（20）日跌深，今（21）日開盤反彈近170點，開高走高，盤中又受陸股由黑翻紅、新台幣由貶轉升、美股電子期貨盤上漲激勵，將加權指數再往上拉100餘點，不過盤中尚未越過昨日高點15,667點，法人表示，越過昨日高點將有機會解除短線危機，此外，今日官股入場護台股，權值股紛紛反彈，支撐台股持續上攻。

觀察盤中資金比重，電子族群占比47.7%，運輸族群占比20.4%，金融族群占比5.5%。盤中電子、金融族群回神，航空雙雄強勢反彈，台股盤勢有撐。

權值股部分，台積電（2330）開高501元，盤中在平盤之上表現，震盪區間落在499～502元；鴻海（2317）在110.5～111.5元之間整理，漲幅超過1%，法人表示，除了大盤是否能越過昨日高點，台積電能否守住500元大關、鴻海能否站穩111元也是今日的市場焦點之一；聯發科（2454）在847～861元區間震盪，漲幅也在1%之上；相較之下，昨日跌勢不重的聯電（2303），今日表現相對平淡，開盤走高後回落到平盤附近震盪。

高價股中，亞德客-KY（1590）盤中漲勢強勁，漲幅超過5%；股王矽力-KY（6415），AES-KY漲幅皆維持在2%之上；譜瑞-KY（4966），祥碩（5269）漲幅皆超過1%；股后信驊（5274）盤中一度翻黑又回到平盤之上震盪，漲幅在1%以下。

航空雙雄盤中成交量擴大，長榮航（2618）尤其強勢，盤中漲幅超過7%，成交量超過10萬張；華航（2610）漲幅也在5%之上，成交量超過5萬張。貨櫃三雄部分，陽明（2609）盤中表現仍然疲弱，跌幅在1%左右，萬海（2615）最為強勢，漲幅超過2%，長榮則迎來成交量放大至8.2萬張，持續在平盤附近整理。

金融族群中，國泰金（2882），富邦金（2881），高雄銀（2836），兆豐金（2886）漲勢強勁，盤中在4%以上震盪，開發金（2883），中信金（2891），永豐金（2890）等股，盤中漲幅分別達3%以上，王道銀行（2897），新光金（2888），第一金（2892）盤中漲幅也有2%以上。