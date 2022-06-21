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封控利空結束 汽車生產轉強？這個傳產集團股今大漲

經濟日報／ 記者馬琬淳/台北即時報導

裕隆（2201）旗下上市公司有裕隆汽車、中華汽車（2204）、裕隆日產汽車（2227）、江申工業（1525）、裕融企業（9941）、嘉裕（1417），今（21）日紛紛上漲，裕隆盤中漲幅逾6%，衝上8年新高，裕日車大漲逾7%，裕融漲幅逾4%。

裕隆今年第1季本業利益24.54億元，較去年同期18.55億元成長，除本業利益成長，轉投資事業的獲利也可觀。另去年稅後純益達47.2億元，每股純益4.82元，成長72.1%，創下近16年來新高。

展望後市，法人認為，中國大陸推出新能源車下鄉等利多政策，刺激車市復甦，看好大陸車市下半年將迎復甦，裕隆透過子公司轉投資大陸車市，可望同步受惠；此外，裕隆集團透過華創車電與鴻海（2317）合資成立鴻華先進，持股49%，裕隆提供汽車整車研發設計、開放平台共用化與鴻海透過ITC整合，第4季將開始出貨，未來具想像空間。

裕隆盤中漲至48.45元，漲幅近7%，中華漲幅逾2%，江申逾1%，裕隆盤中漲至216.5元，漲幅近5%，裕日車漲勢最強，近8%，股價來到225元。

裕隆集團 車市

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