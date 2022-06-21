無限QE後果來了？網諷：美國製造的問題 小弟幫忙分攤

台股自6/10號後一路下跌，下跌天數達6天，並摜破萬六，有網友認為無限QE的代價要來了，因為2020年美國聯準會將資產負債表由4兆提升至9兆只花了兩年時間，藥下得過猛，引起網友熱議，「美國問題就底下小弟幫忙分攤啊」、「惡果大家一起吃，好處都米國」。

美國五月CPI年增率達8.6%，美國財政部長葉倫表示，美國物價「高到令人無法接受」的情況，可能會持續到年底，並預期美國經濟將減緩，但仍將能避開衰退。克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特也說，聯準會（Fed）將需要兩年時間，才能讓通膨率回落至的2%目標。

高通膨導致美國FED必須強力升息，6/15公布升息3碼至1.5-1.75%，並如期於6月開始縮減資產負債表。網友表示美國這次擴張其資產的速度太快，2020年至今才不過兩年，資產負債表就由4兆擴增到9兆，擴增金額高達5兆，和2008年相比，2008年FED將資產負債表從1兆提升至4兆，是花了六年的時間。

網友評論FED下藥過猛，表示「是不是上次印上癮了才這次猛嗑阿？」，另外表示聯準會遭遇這次難題下次印錢應該就會比較謹慎了，「不然真的連台灣年輕人都被害死，錢淹到房子漲到連頭期款都不夠了。」

其他網友紛紛回應，「現在才剛開始縮就一副要死不活的樣子」、「美國問題就底下小弟幫忙分攤啊」、「惡果大家一起吃，好處都米國」、「少吸毒一點？也許。戒毒？不可能」、「QE玩到自食惡果，真的活該」、「就舉著救經濟的大旗，狂印、爆印、印到爽...」。