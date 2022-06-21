台股早盤漲逾百點 台積電開盤上漲3元站回500元關
美股周一休市，日股早盤走揚，台股今(21)日開盤上漲59.75點，開盤指數15,427.33點，早盤漲逾百點，指數一度來到15,550點；台積電（2330）開盤上漲3元，開盤價501元。
群益投顧說，多方退守近一年半指數頭部頸線位置15,159點，新台幣何時轉強仍是關鍵，觀察近期權值股除息表現、台積電500元信心關卡。
盤面有形成多殺多的現象，恐慌性賣壓連續出現後，可望伴隨搶短買盤的操作機會，靜待大盤止跌搶反彈的訊號，例如，長紅K或出量長下影線，而前波強勢的熱門股、近期除息和股東會題材，通常也較容易吸引資金關注。
不過，即便跌深反彈也可能為短暫的技術性反彈，量能表現為行情延續關鍵因素，未見到行情翻多的明確證據前，做多宜採取短打操作。
周一(20日)美股因聯邦假日六月節而休市。
第一金投顧表示，美國聯準會聖路易分行行長 James Bullard 認為，美國經濟成長已放緩至長期趨勢，但未來幾季應可以保持成長，目標是希望美國經濟可以實現如同 1994 年的軟著陸；Bullard 預期未來幾次會議將持續升息，聯準會必須跟進市場的升息預期，否則通膨預期可能失控，目前的縮表速度是一個好的開始，但縮表的期間可能不會如一開始所想的那麼久。
統一期貨說，加權指數周一小幅開高，但在航運股破底、電子股弱勢與金融股下半場翻黑情況之下，終場下跌273.68點至15,367.58點，跌幅1.75%。航運、電子通路、鋼鐵與光電類股較為弱勢。
外資周一期貨淨空單增加1,719口至14,683口，十大交易人與特定法人合計賣出5,134口。週選支撐與壓力區落在15,000至15,800之間，P/C Ratio降至0.73，整體籌碼中性偏空看待。
三大法人周一集中市場合計賣超103.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超85億元，投信買超4.7億元，自營商（自行買賣）賣超4.5億元，自營商（避險）賣超18.6億元。
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