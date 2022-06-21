6/21【早晨財經速解讀】台積電跌破500關卡 零股人數創高 0056、00878受益人數反激增 融資維持率創新低 台股散戶抄底大軍恐斷頭？

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聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

通貨膨脹加上經濟衰退陰霾難散，台股昨（20）日下跌273點收15,367點，為去年5月17日來最低，連八跌並持續破底，融資維持率降至142.8%，為一年來最低，融資補繳擔保品壓力大增，散戶也不耐久盤大減融資餘額89.9億元。

受國際情勢影響，台積電（2330）昨（20）日股價持續破底，開在500元關卡，早盤最低到496元，創18個月來新低，市值失守13兆元關卡；不過全民挺神山的風潮未減，持股5張以下的股東人數攀升，帶動股東總人數達137萬1252人，創下新高。

過去兩年台股ETF投資大幅崛起，00878國泰永續高股息ETF00878追蹤的是 MSCI 的 台灣ESG永續高股息精選30指數，高殖利率搭配永續主題，成為台股一匹黑馬，近期在全球通膨與升息壓力之下00878也急跌修正，昨（20）日股價創下今年新低，跌幅超過11%。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

游庭皓 台積電 融資餘額 ESG

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