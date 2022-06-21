6/21【早晨財經速解讀】台積電跌破500關卡 零股人數創高 0056、00878受益人數反激增 融資維持率創新低 台股散戶抄底大軍恐斷頭？

通貨膨脹加上經濟衰退陰霾難散，台股昨（20）日下跌273點收15,367點，為去年5月17日來最低，連八跌並持續破底，融資維持率降至142.8%，為一年來最低，融資補繳擔保品壓力大增，散戶也不耐久盤大減融資餘額89.9億元。

受國際情勢影響，台積電（2330）昨（20）日股價持續破底，開在500元關卡，早盤最低到496元，創18個月來新低，市值失守13兆元關卡；不過全民挺神山的風潮未減，持股5張以下的股東人數攀升，帶動股東總人數達137萬1252人，創下新高。

過去兩年台股ETF投資大幅崛起，00878國泰永續高股息ETF00878追蹤的是 MSCI 的 台灣ESG永續高股息精選30指數，高殖利率搭配永續主題，成為台股一匹黑馬，近期在全球通膨與升息壓力之下00878也急跌修正，昨（20）日股價創下今年新低，跌幅超過11%。