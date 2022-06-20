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台股再破底！但跌深後可望反彈 留意中小型股

經濟日報／ 記者周克威／即時報導
台股示意圖。圖／報系資料照
台股示意圖。圖／報系資料照

美股短線跌深後出現止穩跡象，雖跌深的科技股出現反彈格局，但今（20）日亞股並未受到激勵，賣壓仍相對沉重，台股在平盤附近開出，隨即出現賣壓而走低，指數再創今年以來新低，加上中小型族群出現補跌，顯示市場信心仍脆弱，終場指數下跌273點，收在15,367點。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，短線因美國物價指數高於預期，加上美國聯準會（Fed）加速升息步調，導致指數隨著國際股市快速拉回，但短線跌深指數與季線乖離超過千點，負乖離偏高之下，短線指數醞釀反彈，加上本周高達419家上市櫃公司將召開股東會，在會上多報喜不報憂，因此相關個股容易受到激勵。

另外，已除息的部分個股將陸續發放現金股利，近百億元現金股息將於月底前陸續發放，有望回流股市增加資金動能，且季底將屆，法人與集團的作帳行情也有望啟動，有助於短線跌深反彈。

不過，分析師也指出，俄烏戰火不斷，能源與糧食價格高漲，停滯性通膨風險高掛，導致近期股市快速拉回，四大指數包括加權、櫃買、電子與金融指數日KD皆轉為弱勢的交叉向下，日RSI指標也回到50以下的空方區，短線技術面轉為弱勢格局，雖短線跌深負乖離過大，有望帶動指數跌深反彈，但技術面弱勢恐壓抑反彈格局，因此反彈續航力仍待觀察。

從周線角度觀察，目前僅剩櫃買指數周KD維持交叉向上的多方走勢，其他包括加權、電子、金融指數維持偏空格局，顯示指數在持續拉回的過程中，中小型股表現相對強勢。

由月線觀察，四大指數月KD維持交叉向下，代表長線通膨壓力仍無法消散，短線有望跌深反彈，但建議以中小型族群為主，長線偏空格局不易扭轉，建議運用小量資金在跌深反彈時進場搶短。

美國聯準會 台股 亞股 美股 升息 通膨

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