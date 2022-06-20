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瑞銀兩因素下砍台股指數 分析師估半導體「這時間點」恐觸底

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

通膨、戰爭與疫情多面夾擊，瑞銀台股指數目標價下調至15789點！瑞銀證券台灣企業論壇20日登場，瑞銀台灣策略師陳玟瑾表示，下調主要考量到宏觀經濟的不確定性，建議民眾投資不要過度積極，要採取防禦與成長平衡的布局；瑞銀亞太區半導體分析師林莉鈞分析說，預測明年半導體產業成長將放緩，預計明年2月將觸底。

預測台股指數下調

第17屆瑞銀證券台灣企業論壇將於6月20日至22日展開，探討的主題除聚焦下半年景氣狀況外，將針對地緣政治在地化或多元化的風險進行探討，尤其是俄烏戰爭引發的供應鏈中斷、通貨膨脹影響民生消費等狀況。

受到通貨膨脹、地緣政治角力與新冠疫情等因素的多重夾擊，瑞銀已將台股指數目標從萬八下調至15,789點。陳玟瑾分析說，下修台股指數主要考量「宏觀經濟不確定性」、「資金流動性」兩大因素，且企業對2023年經濟衰退的顧慮很深，將對台股指造成壓力。

看好智慧手機與銀行股

陳玟瑾表示，選股策略「由下而上」，股價估值不要太積極，投資組合應注重「成長性」與「防禦性」的平衡布局。她建議，投資人操作策略，採價值型個股，本益比一個標準差以下，且股東權益報酬率（ROE）大於15%去篩選 。

在台股操作部位方面，瑞銀考量中國市場換手機需求逐漸擴大，看好與該國智慧手機供應鏈相關的產業；隨著雲端伺服器與電動車成長趨勢明顯，看好相關產業。在國際循環升息的環境中，銀行股也被看好。

半導體庫存創新高

瑞銀亞太區半導體分析師林莉鈞表示，今年半導體產業（不含記憶體）仍有上漲的空間，預計產值可增加15%，但預測明年產業週期將放緩，明年成長率下降至5%。她強調，半導體近年「供不應求」後，目前產業鏈正重回正常化，成熟製程、IC設計等相關指標還沒有轉正，建議避開相關投資標的。

林莉鈞也說，半導體今年首季庫存已達高點，第2季仍會再創高，預估明年半導體明年第2季觸底。她說，相關狀況還是可以觀察領先指標，如半導體年成長速率、全球採購經理人指數（PMI）與晶圓代工廠產用率等。

此外，瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉表示，PC需求今年將出現高個位數衰退，明年持續衰退4到5%，最快也要到2024年才能見到出貨量回溫，但強調「雲端伺服器今年仍可有雙位數成長」。

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