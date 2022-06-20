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證交所金融教育校園講座 精彩實況上線分享

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「認識投資風險 掌握市場趨勢」影片。證交所提供
「認識投資風險 掌握市場趨勢」影片。證交所提供

為響應金管會強化年輕人投資教育，引領年輕人邁向正確理財投資路，台灣證交所至台北商業大學辦理金融教育校園講座，邀請財經專家、名人與主播與年輕學子分享理財經驗，安排產學交流，和師生面對面座談。精彩內容錄製成「認識投資風險 掌握市場趨勢」兩部影片，分享予投資大眾。

金管會主委黃天牧曾指出，現在投資人基於對未來的期待，願意承擔風險去投資，但民眾進入市場前，能先了解商品特性及交易制度，並做好風險控管，才是長久投資及交易之道。為健全年輕人投資風險觀念，證交所辦理大專院校金融教育實體講座，今年度首場次假台北商業大學，邀請夏韻芬主講，以「認識投資風險，掌握市場趨勢」為題，協助年輕族群建立投資紀律並加強風險意識，並認識重點產業發展與市場趨勢。

「認識投資風險 掌握市場趨勢」影片part 1，內容包括證交所總經理簡立忠開場致詞，勉勵初入股市的年輕人，投資要停、看、聽，要勤做功課，要了解投資一定有風險，報酬越高，通常伴隨的風險就越高，在投資的路上，沒有絕對的穩賺不賠，也沒有絕對的順風順水。

活動也邀請知名財經名人夏韻芬主講，特別強調年輕人最大的本錢就是「年輕」，有了時間加持的優勢，可以有很長的時間等待最佳投資報酬率。正所謂「人不理財，財不理你」，投資人要有正確的理財規劃，就算每個月只有3千、5千的閒錢，都是一個好的投資理財開始。投資理財不再專屬於金融專業人才的領域，而是人人都應具備的基本知識技能，每一位想要追求富足人生的生活課題，期許同學能夠在求學階段就開始學習證券知識和了解交易風險。

影片part 2是產學交流，由證交所市場推廣部經理陳欣昌主持，並與證基會總經理張麗真及夏韻芬講師共同為師生解惑，提問內容包括對加密貨幣的投資建議、股市小白在投資類別或標的價位的看法、學生在30歲前租屋或購屋的看法、存款比例應如何配置、給年輕人（或待業）一個具動力的目標、對於當沖、台積電和防疫保單等議題的看法，台臺北商業大學師生踴躍提問下，活動圓滿結束。

「認識投資風險 掌握市場趨勢」2則影片完整內容，都在證交所WebPro3.0影音傳播網（網址：https://webpro.twse.com.tw/webportal/schedule/），「瘋存股想入股 宅在家學習網」（網址：https://act.twse.com.tw/stayhomelearning/），及證交所YouTube平台（網址：https://www.youtube.com/channel/UCb_JzqaWz4Dw1OScrDpGxrg）原音重現。

證交所

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